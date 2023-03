La Bbc "censura" il Piero Angela del Regno Unito. "Favore ai Tory"

La Bbc ha deciso di non trasmettere l'episodio della nuova serie di punta di David Attenborough sulla fauna selvatica britannica. Il motivo? Affrontare il tema della distruzione della natura per realizzare capi o costruire - cavallo di battaglia dei movimenti ambientalisti contro il governo - potrebbe essere offensivo nei confronti dell'ala più conservatrice del Regno Unito. La Bbc, riferisce il Guardian, ha negato che fosse così e ha insistito sul fatto che l'episodio in questione non fosse mai stato destinato alla trasmissione.

La nuova serie di lord Attenborough, pioniere e icona del documentario naturalistico e uno dei massimi divulgatori scientifici a livello mondiale, è un viaggio tra i segreti della natura nelle isole britanniche. Wild Isles è articolata in cinque episodi programmati per uscire nelle fasce orarie di prima serata su BBC One. È stato anche girato un sesto episodio, dedicato a come la natura delle isole è stata contaminata e limitata. Dovrebbe dedicare spazio anche ad alcuni esempi di rewilding, un concetto che è stato controverso in alcuni circoli di destra. Le attività di rewilding sono sforzi di conservazione volti a ripristinare e proteggere i processi naturali e le aree selvagge. Il rewilding è una forma di restauro ecologico con un'enfasi sulla ricreazione dello stato naturale e incolto di un'area.

La serie di documentari è stata in parte finanziata dalle associazioni di beneficenza WWF e RSPB, ma l'episodio finale non sarà trasmesso insieme agli altri e sarà invece disponibile solo sul servizio iPlayer della BBC. Fonti di alto livello della BBC hanno detto al Guardian che la decisione di non mostrare il sesto episodio è stata presa per respingere potenziali critiche da parte della destra politica. Questa settimana il quotidiano Telegraph ha attaccato la BBC per aver creato la serie e per aver ricevuto finanziamenti da «due enti di beneficenza precedentemente criticati per le loro attività di lobbying politico».

Il produttore ha affermato che il sesto episodio tratterà di come le pratiche agricole abbiano danneggiato la fauna selvatica, ma presenterà anche un profilo degli agricoltori che hanno fatto la cosa giusta.