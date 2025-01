A Belcastro tutti "obbligati" a restar sani

Ascolta ora 00:00 00:00

Se c'è una branca della produzione normativa che può tranquillamente assurgere alla dignità di genere letterario è quello delle ordinanze comunali. Spesso chi amministra piccoli centri si vede costretto ai «bandi» i più diversi. Spesso paradossali. Talvolta le disposizioni imposte dai sindaci vengono addirittura considerate «surreali». Quindi letterari. Alla categoria dei bandi surreali, secondo i tanti frequentatori dei social, apparterrebbe l'ultima ordinanza firmata dal sindaco di Belcastro, piccolo centro in provincia di Catanzaro. Antonio Torchia (foto), questo il nome del primo cittadino, ha infatti imposto ai suoi concittadini di non ammalarsi. Sì, avete capito bene. E per evitare fraintendimenti maliziosi ecco a voi il testo stesso dell'ordinanza. «Atteso che la popolazione di Belcastro è composta da una percentuale di anziani oltre i 65 anni per circa il 50% e considerato che il territorio comunale è privo di copertura sanitaria perché resta scoperta soprattutto l'emergenza nelle ore notturne nei prefestivi e festivi - recita in perfetto burocratese l'ordinanza -, il sindaco ordina ai cittadini del comune di Belcastro di evitare di contrarre qualsiasi malattia e patologia che necessiti un intervento medico soprattutto d'urgenza».

Si può fare tanta ironia soprattutto sulle ultime due righe dell'ordinanza. D'altronde è proprio l'«urgenza» e come le «patologie che necessitano di un intervento medico» che non si possono programmare o gestire in anticipo.

Il primo cittadino di Belcastro, però, spinge proprio sul registro surreale per attirare l'attenzione dei media su un problema che - soprattutto in alcune regioni del meridione - rischia di assumere proporzioni ingestibili.