Belgio, treno travolge scuolabus: quattro morti, due sono adolescenti

È di almeno quattro morti, tra i quali due adolescenti, il bilancio di un incindente che ha coinvolto un treno e uno scuolabus a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il treno ha travolto l'autobus in un passaggio a livello che secondo le informazioni fornite dal gestore ferroviario Infrabel era in quel momento chiuso e il semaforo rosso.

Le vittime, secondo la procura federale del Belgio, sono il conducente del minibus, di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni, e due ragazzi di 15 e 12 anni. Sopravvissuti gli altri cinque ragazzini che si trovavano sul mezzo, gestito da una subappaltatrice della società fiamminga di trasporto pubblico De Lijn, ma tutti sono ricoverati in condizioni molto gravi.

Non è chiara la dinamica dello schianto, avvenuto alle 8,08 del mattino. Quello che appare certo è che al momento dell'impatto con lo scuolabus il treno aveva già rallentato dai 120 ai circa 90 chilometri orari in vista della stazione vicina ma quando si è reso conto della situazione il macchinista ha azionato anche il freno d'emergenza, senza però riuscire a evitare lo schianto.

I ragazzi a bordo del minibus frequentano la Richtpunt Campus Buggenhout, un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico. Lo ha riferito in conferenza stampa il consigliere scolastico della provincia delle Fiandre orientali, Kurt Moens, esprimendo il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime. "Auguro molta forza ai feriti, ma anche tanto coraggio, sostegno e vicinanza ai nostri studenti e insegnanti, per i quali è un colpo durissimo - ha sottolineato Moens -. Per la nostra scuola è una vera tragedia".

Sconvolto anche il sindaco di Buggenhout, Geert Hermans: "Il bilancio è particolarmente pesante. Abbiamo voluto informare prima tutti i familiari e i parenti delle vittime e dei superstiti prima di questa conferenza stampa. Siamo sotto shock, profondamente colpiti da quanto accaduto".