La Bellanova avverte: "Così il governo può cadere"

Teresa Bellanova rivendica la coerenza di Italia Viva sul tema della prescrizione, alla luce dello scontro di fuoco tra Matteo Renzi e Alfonso Bonafede: " Noi non abbiamo mai cambiato posizione. Pretendiamo il rispetto della Costituzione. I cittadini hanno diritto a una giustizia giusta ". Ma la compagine renziana non si era mai esposta in maniera così esplicita: " Abbiamo aspettato con pazienza che il presidente Conte avanzasse una mediazione tra le diverse istanze della maggioranza. Non è arrivata ". Perciò ora la situazione è chiara: " O si parte dalla proposta Annibali, che chiede di rinviare di un anno l'applicazione della Bonafede, o siamo tenuti a votare un'altra proposta che rispecchia l'impostazione portata avanti dal precedente governo di centrosinistra ".

Dunque Iv è pronta a votare il ddl Costa presentato da Forza Italia, con il rischio di far cadere l'esecutivo giallorosso: " L'eventuale responsabilità ricadrà su chi non cerca una soluzione unitaria ". Quella in questione è una legge varata dal governo M5S-Lega, " messa in discussione da chi è parte dell'attuale governo. Non vorrei si creasse un precedente per tenere in piedi i provvedimenti più violenti approdati nei 14 mesi gialloverdi ".

"Cancellare i dl Salvini"

Negli ultimi giorni è ripreso l'assalto ai decreti Sicurezza. Nella giornata di ieri Laura Boldrini ha ribadito il proprio intento di abolirli. Medesima intenzione confermata dall'attuale ministro dell'Agricoltura: " Io ritengo che andrebbero cancellati, attendiamo di conoscere la posizione del Pd e del presidente Conte ". Però Luigi Di Maio ha annunciato che le modifiche dovrebbero essere limitate ai richiami del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: " Quando si sta in una coalizione ci si confronta e si trova un'intesa. Anche qui, parliamo di diritti fondamentali ". Ma la domanda è chiara: perché Italia Viva continua a tenere in vita il governo nonostante sia contraria su tutto? " Vogliamo aiutare il Paese. Noi non veniamo dopo gli altri, le nostre idee devono avere pari dignità e occorre più riformismo nell'azione dell'esecutivo ".