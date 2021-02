Berlusconi e Salvini: "Sostegno a Draghi con responsabilità e senza veti"

Questa mattina a Villa Grande si sono incontrati Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega si è recato nella nuova residenza romana del presidente di Forza Italia per un confronto " sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ". È quanto si legge in una nota diramanta subito dopo il colloquio. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno ribadito " la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale ".

Il leader di Forza Italia è tornato a Roma dopo quasi un anno di lontananza, trascorso in piena sicurezza in Costa Azzurra. Il suo rientro a Roma è coinciso con il secondo giro di consultazioni di Mario Draghi, che ha accolto con entusiamo la presenza del leader di Forza Italia. La nuova abitazione di Silvio Berlusconi nella Capitale è una splendida villa sull'Appia Antica che l'ex premier prestò a Franco Zeffirelli e che da allora è nota come Villa Zeffirelli. È qui che Matteo Salvini e il Cavaliere si sono incontrati al termine delle consultazioni con Mario Draghi per capire in che direzione muoversi per sostenere il presidente del Consiglio incaricato in questa nuova avventura, che vede però il centrodestra diviso. Giorgia Meloni, al contrario di Salvini e Berlusconi, ha infatti deciso di schierarsi all'opposizione e di non dare il voto di fiducia al governo Draghi.

Questa mattina, Silvio Berlusconi ha condiviso sui suoi profili social anche una nota che annunciava la decisione del Parlamento europeo di approvare il Recovery fund: " Il Parlamento europeo ha approvato il Recovery Fund. Finalmente l'Europa della solidarietà prevale sull'Europa dell'austerità. Come Forza Italia e come Ppe lo abbiamo chiesto per un anno e oggi, finalmente, questo voto storico. Tocca al governo italiano lavorare perchè le risorse possano arrivare presto alle imprese e alle famiglie italiane ".