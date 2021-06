Berlusconi: "Al governo per tagliare le tasse, poi la flat tax"

Il sostegno al governo Draghi deriva anche dalla necessità di partorire una seria e concreta riforma fiscale. Lo ha dichiarato senza girarci attorno Silvio Berlusconi, che in una lettera a ilGiornale (che verrà pubblicata domani in edicola) ha precisato come la partecipazione di Forza Italia all'esecutivo abbia una motivazione ben precisa: " La riforma fiscale è uno degli obbiettivi con i quali partecipiamo al governo Draghi ". Il Cav ha posto fortemente l'attenzione su un utilizzo cauto delle risorse economiche del Recovery Fund e su riforme essenziali come quelle della pubblica amministrazione e della giustizia, considerate condizioni imprescindibili affinché " le aziende possano tornare a fare utili e a creare occupazione e le famiglie possano riprendere a consumare e a risparmiare ".

"Ora tagliamo le tasse"

Il leader del partito azzurro ha chiaramente detto che l'intento principale resta quello di provvedere a " un robusto taglio delle imposte ", mentre la flat tax resta un traguardo da raggiungere in futuro con il " governo di centrodestra ". Non a caso i forzisti hanno elaborato un proposta di riforma fiscale " realisticamente praticabile con il governo in carica ". La proposta si fonda su una no tax area per i primi 12mila euro di reddito e solo tre aliquote, " molto più basse (non oltre il 23%) per i successivi scaglioni di reddito successivi, che abbiamo rivisto e razionalizzato ".

"No alla patrimoniale"

A questo però, ha aggiunto Berlusconi, " si accompagna il nostro no assoluto a qualsiasi forma di patrimoniale o di tassa di successione ". Il presidente di Forza Italia è tornato ad avanzare la richiesta di introdurre un tetto massimo all'imposizione fiscale " così da non poterlo più mutare ". Una mossa per eliminare una volta per tutte " la tentazione del governo di turno di usare la leva delle tasse in modo eccessivo ".