Berlusconi lancia il centrodestra unito: "Può chiamarsi Cdu"

“Puntiamo al partito unico del centrodestra entro le elezioni amministrative del 2023. Nel frattempo Forza Italia non si ferma con il simbolo e le liste presenti già a partire dalla prossima tornata elettorale” . Il presidente Silvio Berlusconi, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, fa il punto della situazione, parlando anche dell’attuale governo. Per l’ex premier i ministri di Forza Italia si stanno comportando ottimamente ed è proprio grazie al loro apporto che l’esecutivo sta ottenendo risultati importanti. Ma è sul partito unico del centrodestra che si concentra maggiormente l’attenzione di Berlusconi.

“Non è una fusione fredda imposta dall'alto – dice – che si possa realizzare in poche settimane. Anzi, dobbiamo fare il contrario: un grande lavoro che coinvolga i militanti, gli eletti e soprattutto l'opinione pubblica di centrodestra, le categorie, donne e uomini della società civile vicini alle idee, ai valori e ai legittimi interessi che noi rappresentiamo” . Per il leader di Forza Italia, solo in questo modo, mettendo insieme anche chi è su posizioni divergenti, può nascere per gradi un'aggregazione nella quale le diverse soggettività siano esaltate, non annullate. Il modello è quello americano. “Donald Trump – continua Berlusconi – ha una cultura e un linguaggio molto diversi dal mio amico George Bush, il presidente Biden esprime una linea molto differente da Bernie Sanders o da Alexandria Ocasio-Cortez” .

Berlusconi ha poi invitato sia Salvini sia Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e naturalmente tutte le altre forze politiche di centrodestra. Bisogna partire dalle fondamenta e dal nome del partito. “Centrodestra italiano – afferma Berlusconi – è un buon nome, ma non mi dispiace neppure Centrodestra unito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel Partito popolare europeo” .

Il partito unico, in ogni caso, resterà legato ai principi liberali, cristiani, europeisti e garantisti, ossia ai valori del Ppe, che sta ritornando a vincere in tutta Europa. Un passaggio Berlusconi lo dedica alla Meloni, che è fuori dal governo. “Rispetto anche se non condivido la scelta nei nostri amici di Fratelli d'Italia – spiega – che comunque saranno come sempre con noi alle prossime elezioni amministrative. Del resto dall'opposizione spesso manifestano sensibilità simili alle nostre” . L’ex premier annuncia anche che Forza Italia sosterrà la campagna referendaria promossa dai radicali, dall'Udc e da Matteo Salvini sulla giustizia. “Parteciperemo – assicura – alla raccolta di firme” .

Sulla scadenza del blocco dei licenziamenti Berlusconi ritiene che non si può risolvere il problema dei lavoratori solo con il rinvio indiscriminato del provvedimento. L’obiettivo è mettere in campo una vera strategia per l'occupazione e per la tutela dei lavoratori: da un lato lo stanziamento di risorse per un rafforzato sistema di ammortizzatori sociali, per la formazione, per la digitalizzazione, dall'altro ridare al sistema delle imprese la possibilità di tornare a fare utili e quindi a conservare e anzi allargare l'occupazione. “Questo si ottiene con la riforma fiscale – commenta Berlusconi – che noi abbiamo proposto, che taglia in modo importante le aliquote e lascia più risorse a famiglie e imprese” .