Bianchi: "Banchi a rotelle? Cartolina del passato". E il M5S si infuria

La questione dei banchi a rotelle torna ad animare il dibattito della politica italiana. Lo scorso anno Lucia Azzolina è finita nel mirino di innumerevoli polemiche, indicata dagli oppositori politici come la principale responsabile e promoter delle postazioni di lavoro scolastiche mobili. In effetti hanno fatto molto discutere le immagini dei banchi a rotelle abbandonati, con gli studenti costretti a restare a casa in didattica a distanza. Sul tema si è espresso il successore Patrizio Bianchi, il quale ha usato parole che hanno immediatamente provocato la reazione del Movimento 5 Stelle.

Le parole di Bianchi

Il ministro dell'Istruzione, intervistato a L'Aria che tira su La7, ha sostenuto che i banchi a rotelle " non sono più segno di questo tempo ". In sostanza il titolare del dicastero di Viale di Trastevere si è smarcato da quello che ha rappresentato un elemento di forte discussione nei mesi che hanno principalmente caratterizzato la pandemia nel nostro Paese.

" I nostri presidi non buttano via niente e i banchi a rotelle li avranno usati. Per me è una cartolina del passato ", ha poi aggiunto Bianchi. Il suo ragionamento è che si è trattato di un errore l'idea che si potesse usare un strumento solo per una situazione così complessa: " Non boccio i banchi a rotelle, ma noi abbiamo fatto altre cose ".

La reazione del M5S

Non si è fatta attendere la replica del mondo grillino, evidentemente risentito dalle dichiarazioni rilasciate, che non ha perso tempo per bacchettare Bianchi. A dirsi " sorpreso " è Luigi Di Maio, secondo cui la vicenda è stata ormai ampiamente approfondita. Anche Stefano Patuanelli non ci sta: il ministro delle Politiche agricole ha accusato Bianchi di " inseguire alcune forze politiche sul campo del populismo e delle informazioni sbagliate ". Si iscrive all'appello delle reazioni pure Lucia Azzolina, che consiglia al ministro dell'Istruzione " un po' di prudenza ".

A far sentire la propria voce sono stati anche le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura. Gli esponenti pentastellati ritengono che sia " sconfortante " il tentativo del ministro Bianchi di riesumare " la narrazione propagandistica " che vedrebbe come bersaglio il governo Conte bis e in particolare la Azzolina. " Non faccio né fake news, né sto inseguendo nessuno ", è stata la controreplica di Bianchi.