"Facciamo la bicamerale". Così la Meloni mette in crisi Letta e Terzo Polo

La bicamerale, proposta da Giorgia Meloni, manda in tilt Enrico Letta e divide il Terzo Polo. Il confronto sulle riforme costituzionali ha sempre acceso gli animi delle varie forze politiche e, com'è noto, il presidenzialismo non piace a sinistra.

“Possiamo ripartire dal sistema francese, qualcuno propone il premierato, il sindaco d’Italia. Importante è che si parli di questa che è la madre di tutte le riforme", ha detto il leader di Fratelli d'Italia nel corso della trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa. E ha aggiunto: "La Bicamerale è una delle soluzioni su cui sono d’accordo, sono per aprire un dibattito. Io vorrei fare le riforme con tutti”. Una frase che ha spiazzato soprattutto il centrosinistra ed Enrico Letta che, da settimane, conduce una campagna elettorale sul pericolo che il centrodestra possa ottenere il 66% dei seggi e cambiare la Costituzione da solo. Ora che la Meloni cambia le carte in tavola e apre al bicameralismo, il segretario del Pd si tira indietro e attacca: "Il vero problema è l’obiettivo che hanno, inaccettabile. Io sono contro il presidenzialismo, lo trovo una scorciatoia insidiosa". Anzi, per Letta, il sistema di governo che vige in democrazie come gli Stati Uniti e la Francia sarebbe un "modo populista" per dire agli italiani: " Guardate, le cose non vanno bene, datemi tutti i poteri in mano e risolvo io" . E ancora: " La verità - dice il segretario del Pd - è che sanno benissimo che non sarebbero in grado di governare in un momento così difficile e si stanno costruendo l’alibi perfetto per non farlo”.