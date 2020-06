Bloccato taglio ai vitalizi, l'ira di Salvini: "Vergognoso e disgustoso". E poi smaschera il Pd

" Il ripristino dei vitalizi per gli ex senatori deciso da questa Commissione del Senato è una vergogna ". Ha tuonato così Matteo Salvini sui social dopo il blocco del taglio dei vitalizi deciso la scorsa notte dalla Commissione contenziosa del Senato. " La Lega si è opposta oggi e si opporrà sempre al ritorno dei vecchi privilegi ", ha continuato il leader del Carroccio ricordando che " i due esponenti della Lega sono stati gli unici (su cinque) a votare contro questa vergogna ".

La Commissione contenziosa del Senato è composta da cinque membri: il Presidente, Giacomo Caliendo, senatore di FI e magistrato; due senatori (entrambi della Lega); due membri "laici", non senatori, nominati dal presidente del Senato. La scorsa notte, tre sono stati i voti a favore dello stop al taglio dei vitalizi e due quelli contrari: per il "no" hanno votato i due senatori leghisti, Simone Pillon e Alessandra Riccardi, ex Movimento 5 Stelle passata da poco al gruppo di Salvini. I due voti della Lega non sono stati però sufficienti.

Dal suo profilo Facebook, il leader della Lega ha poi lanciato una raccolta firme. " Vergognoso e disgustoso. Non solo pace fiscale e cancellazione della sanatoria dei clandestini - si legge nel post -: il 4 luglio la Lega raccoglierà le firme anche per abolire una volta per tutte i vecchi vitalizi ancora in vigore ". Poi ha rivendicato: " Siamo orgogliosi di aver votato contro anche in Commissione, unici ad averlo fatto ". Nel suo post, Salvini non ha risparmiato critiche, ai dem in particolare. " Sui vitalizi una scelta insostenibile e sbagliata. La cassa integrazione è in ritardo e si rimettono i vitalizi. Non è la nostra Italia ", aveva commentato ieri sera il segretario Nicola Zingaretti. " Quelle del Pd sono lacrime di coccodrillo - ha attaccato Salvini -: solo un anno fa voleva aumentare gli stipendi dei parlamentari con tanto di proposta formale del suo tesoriere Zanda ".