I russi continuano l'avanzata a Est

Tra un colloquio e un vertice, il conflitto non si ferma. La Russia continua con la sua strategia: cercare di avanzare sul campo e colpire le città ucraine con bombe e missili. Quattro ordigni sono stati lanciati su Kharkiv, una delle quali ha colpito un grattacielo residenziale uccidendo due persone e ferendone altre tre. È invece di almeno 21 feriti il bilancio dei feriti in altre parti della città nel mirino degli aerei russi. Colpiti i locali di un'azienda nella zona industriale e anche numerosi edifici civili. Nel Kherson invece una persona è morta e altre cinque, tutti civili, sono rimaste ferite in un attacco su Antonivka. Le forze russe hanno attaccato la notte scorsa anche Odessa, con due missili balistici Iskander-M e 19 droni kamikaze senza causare vittime.

Intanto le truppe di Mosca continuano ad avanzare nella regione di Donetsk. Il ministero della difesa ha annunciato che i militari hanno preso il controllo di due località, Zorianoe Pervoe e Zolotaya Niva mentre sarebbero entrate anche nella città di Toretsk, dove proseguono pesanti combattimenti. Il vice ministro degli Esteri di Mosca Alexander Grushko, ha lanciato l'ennesima minaccia all'Occidente.

«Permettere a Kiev di lanciare missili a lungo raggio in profondità sul territorio russo cambierebbe la natura del conflitto», ha detto, aggiungendo che «la posizione della Russia su questo argomento è stata ampiamente delineata dal presidente russo Vladimir Putin » che, evidentemente, vuole mantenere l'esclusiva sugli attacchi senza che nessuno interferisca con i suoi piani.

Nel Kursk, parzialmente occupato dalle forze di Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'esercito ucraino sta mantenendo una pressione costante sulle truppe di Mosca nella regione.