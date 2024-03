Il bonifico istantaneo diventa universale

Trasferire denaro entro dieci secondi in qualsiasi momento della giornata sette giorni su sette negli Stati Ue e dello spazio economico (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). È quanto prevede il regolamento sul bonifico istantaneo adottato in via definitiva dal Consiglio Ue. Le banche e gli altri intermediari non potranno applicare commissioni superiori ai bonifici standard (il costo medio in Ue è di 0,37 euro online e di 4,73 euro allo sportello).

L'attuazione, tuttavia, non sarà immediata. In Eurozona tutti i titolari di un conto potranno ricevere i pagamenti istantanei entro nove mesi dall'entrata in vigore, ma dovranno aspettare 18 mesi per essere certi di poter inviare i pagamenti alle stesse condizioni negli altri paesi dello Spazio economico europeo. I fornitori dei servizi di pagamento avranno l'obbligo di verificare la concordanza fra il numero di conto bancario (Iban) e il nome del beneficiario fornito dal pagatore, in modo da poter avvertire quest'ultimo sulla possibilità di eventuali errori o frodi prima che sia effettuata la transazione istantanea. Questo requisito si applicherà anche ai bonifici standard. Per garantire la sicurezza, i fornitori di servizi di pagamento dovranno disporre di misure di individuazione e prevenzione delle frodi solide e aggiornate, al fine di evitare che i bonifici passino sul conto sbagliato. Come ulteriore salvaguardia contro le frodi, dovranno consentire ai loro clienti di fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro. Se un fornitore non adempie ai suoi obblighi di prevenzione delle frodi e ciò comporta danni finanziari, un cliente potrà chiedere di essere risarcito. I fornitori che offrono bonifici istantanei dovranno infine verificare se uno dei loro clienti è soggetto a sanzioni o ad altre misure restrittive connesse al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.