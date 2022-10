Bonomi: "Prima l'energia". Domani nuove proposte Ue

«Tutte le risorse a disposizione devono essere concentrate per affrontare l'emergenza energia. Poi ci sarà tempo per il resto, come la flat tax o altro»: il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a Mezz'Ora su Rai 3, rilancia il suo messaggio al futuro governo. «Abbiamo raggiunto gli obiettivi di stoccaggio del gas raggiungendo oltre il 92%. Ma se non si realizzeranno tutte le condizioni, come i rigassificatori, si entrerà in crisi per l'inverno».

E su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, ha aggiornato l'agenda europea, annunciando novità sui prezzi energetici già per domani: «Buona discussione sull'energia con i membri del Collegio. Approveremo un altro pacchetto di proposte legislative alla prossima riunione del Collegio, domani».

Per Bonomi (nella foto) la situazione è sempre più grave e il nuovo governo dovrà formarsi «il prima possibile» ed essere «immediatamente operativo», con figure che siano «autorevoli e competenti». Il presidente di Confindustria ha esortato la maggioranza affinché «le schermaglie politiche non incidano sull'operatività dell'esecutivo. Gli italiani non si possono permettere di perdere ancora tempo. Fate bene».

Alla richiesta di commentare l'ipotesi di un ministro tecnico all'Economia, il leader degli industriali ha spiegato che «politici o tecnici, l'importante è che ci siano le competenze» per partire subito ad aggredire l'emergenza. E sul nome di Giancarlo Giorgetti, Bonomi si è limitato a dire: «Ho lavorato molto con lui come ministro dello Sviluppo economico, ho un ottimo rapporto».