Bonus, sospetti su due leghisti. Il Carroccio: "Se vero, sospensione"

Si fa sempre più intricata la questione relativa ai 5 deputati che avrebbero chiesto il bonus da 600 euro: stando alla notizia lanciata da La Repubblica, i furbetti avrebbero intascato il sussidio previsto dal governo a favore delle partite Iva e di alcune specifiche categorie di autonomi. Tuttavia, considerata la portata dell'emergenza Coronavirus, non era stata introdotta alcuna distinzione di reddito tra i lavoratori e la casta ne avrebbe approfittato. A trarre vantaggi sarebbero stati anche circa 2mila figure politiche tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Il tutto è stato scoperto grazie alla Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell'Inps.

Ma nelle scorse ore è spuntato un dubbio che - se confermato - avrebbe del clamoroso: la soffiata, che doveva essere nota da tempo visto che i bonus sono arrivati in primavera, è stata diramata per favorire il "Sì" in vista del referendum sul taglio dei parlamentari? Effettivamente più di qualcosa non torna: alcune indiscrezioni avevano fatto sapere che si tratterebbe di tre leghisti, un grillino e un renziano, ma Ettore Rosato ha smentito il coinvolgimento di Italia Viva. " Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell'Inps è barbaro ", ha tuonato il coordinatore nazionale di Iv.

Due sospetti sulla Lega

Sono arrivate le reazioni anche da parte del Quirinale (che fa filtrare " amarezza e sconcerto ") e di Luciana Lamorgese: il ministro dell'Interno, riferendosi ai presunti furbetti, ha dichiarato che " si dovrebbero vergognare ". Intanto sono spuntati i nomi di due sospettati leghisti che potrebbero aver incassato il bonus: si tratterebbe della piacentina Elena Murelli e del mantovano Andrea Dara. La Repubblica fa notare che i loro cellulari risulterebbero spenti poiché il Carroccio, in attesa di delucidazioni sulla vicenda, avrebbe imposto il silenzio sia verso i cronisti sia verso i colleghi di partito.

Riccardo Molinari, alla luce delle indiscrezioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani, ha sottolineato che - nonostante sia stato chiesto a tutti i parlamentari leghisti di dire se abbiano percepito il bonus o di verificare con il loro commercialista - al momento non ha riscontri " di deputati leghisti che abbiano preso il bonus ". Ma il capogruppo alla Camera del Carroccio ha avvertito a chiare lettere: " Come promesso, se qualcuno ha preso un bonus verrà sospeso, anche se quei soldi sono stati dati in beneficenza ".