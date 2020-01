E col terremoto Brexit Gozi torna già in pista

Con la Brexit e l’uscita di scena dei rappresentanti del Regno Unito da domani, primo febbraio, Sandro Gozi, ex sottosegretario per gli Affari europei nei governi guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, è parlamentare europeo. L'esponente di Italia Viva ed ex piddino è stato eletto in Francia, nelle liste della Rèpublique en Marche del presidente Emmanuel Macron, ed è tra i cinque eurodeputati francesi che prenderanno il posto degli eurodeputati britannici post-Brexit, andando a rimpolpare le file del terzo gruppo politico all’Europarlamento, Renew Europe, composto dagli europarlamenti dell'Alde (il Partito dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa) e dal Pde, il Partito democratico europeo. L'ex sottosegretario è l'unico deputato eletto con nazionalità diversa da quella del Paese che lo ha votato.

Intervistato dall'agenzia di stampa Agi, Sandro Gozi tende una mano ai colleghi italiani e si presenta come " interlocutore che parla la loro lingua nel terzo gruppo dell’Europarlamento ". " Credo sia un’opportunità per l’Italia - spiega - finora assente dal terzo gruppo del Parlamento, uno dei più attivi, uno di quelli che ha dettato l’agenda europea a partire dal sostegno a Ursula Von Der Leye n". Nato a Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì-Cesena, Gozi si dice contento della vittoria nella "sua" Emilia-Romagna del candidato di centro-sinistra Stefano Bonaccini: " È una bella notizia per gli italiani e anche per gli europei. Sarebbe stato drammatico - ha detto - se l’Emilia Romagna avesse perso di fronte alla strategia violenta, demagogica e nazionalista di Salvini. In Emilia Romagna hanno vinto il buongoverno, la saggezza degli emiliano-romagnoli, il loro forte senso civico ". Tuttavia, ha sottolineato che " battere Salvini in Emilia Romagna non vuol dire avere vinto la partita nazionale ".