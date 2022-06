Bruxelles impone il salario minimo, Conte e Letta ritrovano l'amore

Importanti novità da Bruxelles: raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo. La conferma è arrivata dalla Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl). “Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro sia redditizio” , le parole di Ursula von der Leyen. Un’intesa che fa festeggiare la sinistra, con il ritrovato amore tra Letta e Conte, anche se non mancano le criticità, ammonisce il centrodestra.

Il salario minimo è il naturale compendio del reddito di cittadinanza, esulta Giuseppe Conte, con il M5s impegnato a rivendicare la primogenitura della riforma. Come riporta Libero, il Pd parla invece di “assist fondamentale ai lavoratori” , con il ministro Andrea Orlando. Non manca l’elogio a Bruxelles da parte dei sindacati, con Maurizio Landini che definisce l’intesa un puntello per la tenuta sociale e democratica del Paese.

Dopo settimane di tensioni e di frecciatine, M5s e Pd hanno ritrovato l’armonia, come testimoniato ad esempio dalla nota diramata dai gruppi pentastellati delle commissioni Lavoro e Politiche Ue della Camera. Nel testo, infatti, un omaggio al “ce lo chiede l’Europa” tanto caro ai dem: “Da anni il Movimento 5 Stelle combatte una battaglia per introdurre questa misura anche nel nostro Paese, così da migliorare la condizione di milioni di lavoratori che percepiscono paghe da fame. In tanti però hanno preferito voltarsi dall'altra parte. Ora che 'ce lo chiede l'Europa’ questo non sarà più possibile” .