Bufera su Biden malato: "Nascosta la diagnosi"

L'iniziale ondata di affetto bipartisan per la diagnosi di cancro di Joe Biden sta lasciando il posto alle insinuazioni degli alleati di Donald Trump di una presunta copertura dello stato di salute dell'ex presidente americano. I sostenitori dell'attuale comandante in capo sostengono che la cerchia ristretta di Biden avrebbe mascherato la sua condizione mentre era in carica per creare l'illusione che fosse ancora all'altezza del ruolo, e accusano lui e il suo entourage di aver nascosto il tumore aggressivo alla prostata con metastasi alle ossa.

Uno dei primi a rilanciare le teorie complottiste è stato il figlio di Trump, Donald Jr, il quale ha pubblicato sui social diversi messaggi in cui condivide i sospetti: «Tutti erano coinvolti nell'insabbiamento. Chi governava il Paese? Abbiamo bisogno di responsabilità», ha scritto in un post. Mentre il tycoon, parlando con i giornalisti, si è detto «sorpreso che l'opinione pubblica non sia stata informata molto tempo fa», il che sembra suggerire, senza prove, che il cancro di Biden non sia stato scoperto di recente e sia stato nascosto. «Qualcuno non sta raccontando i fatti... È un grosso problema», ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca. Mentre il suo vice JD Vance, dopo aver sottolineato di sperare che Biden «si riprenda nel modo opportuno», ha ribadito il consueto punto di vista del popolo Maga: «Dobbiamo davvero essere onesti sulla capacità dell'ex presidente di svolgere il suo compito». Il senatore repubblicano dell'Oklahoma Markwayne Mullin, da parte sua, ha definito «interessante» la tempistica dell'annuncio. L'ufficio di Biden ha confermato la malattia domenica, precisando che è al quarto stadio, il più grave, con un punteggio Gleason di 9 (10 è il livello massimo nel sistema di classificazione utilizzato per valutare l'aggressività del cancro).

Biden aveva superato senza problemi nel febbraio 2024 la visita medica di routine a cui ogni presidente si sottopone annualmente, e l'avanzato stadio della patologia è visto con sospetto dai suoi nemici politici. Ma anche l'ex deputato democratico Dean Phillips del Minnesota, candidato contro l'ex presidente alle primarie dell'Asinello delle ultime elezioni, ha suggerito che abbia evitato di rivelare la sua diagnosi per ragioni strategiche, nel tentativo di smorzare l'ultima ondata di attacchi alla sua idoneità. «Non credo sia una coincidenza che sia stato annunciato questa settimana», ha detto al New York Times. E persino alcuni esperti sono rimasti sorpresi, considerato il fatto che come comandante in capo Biden si sottoponeva a visite regolari ed era sotto costante controllo da parte dell'équipe medica della Casa Bianca. Ezekiel Emanuel, oncologo specializzato in senologia presso l'Università della Pennsylvania e consulente dell'ex presidente sulla pandemia di covid, ha dichiarato a Msnbc che Biden probabilmente «ha questo tumore da molti anni, forse anche un decennio», e ha definito «un po' sorprendente per molti oncologi che non gli sia stato diagnosticato prima».

Diversi medici, invece, hanno spiegato che la diagnosi non avrebbe comunque influito sulla sua capacità di ricoprire la carica: «Il tumore alla prostata è una patologia con cui molti uomini convivono per anni - ha affermato Jesse Mills, direttore della Men's Clinic presso l'Ucla Health - E non avrebbe alcun impatto sulla sua capacità di governare».