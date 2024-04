Le bugie della sinistra sulla par condicio

L'opposizione accusa il governo di «occupazione» della Rai e di «scempio della libertà di informazione e della stampa». Il tutto a causa di un emendamento alla delibera del regolamento sulla par condicio in cui si sottolinea la distinzione tra comunicazione istituzionale e di governo, politica e di partito. Solo che la proposta di modifica, presentata da Fratelli d'Italia, ricalca in tutto e per tutto una previsione che era già contenuta nelle regole approvate in Commissione di Vigilanza Rai nel 2019, con il secondo governo guidato da Giuseppe Conte. Lo stesso Conte che ora grida alla deriva autoritaria e minaccia: «Non consentiremo un simile scempio della libertà di informazione». Il leader del M5s arriva a parlare di «ribaltamento delle regole democratiche» e sentenzia: «È inaccettabile trasformare la Rai nel megafono dei comizi di Meloni». Ma andiamo al merito della questione. Fdi nell'emendamento alla delibera che sarà votata stasera in Vigilanza Rai chiede che i rappresentanti delle istituzioni partecipino secondo le regole della par condicio, stabilite nel 2000 dalla legge approvata dal Governo di Massimo D'Alema, «salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte». La stessa frase è riportata testualmente nel testo approvato durante il governo M5s-Pd prima delle europee del 2019. Quindi nell'emendamento viene sottolineata la necessità «di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative». Eppure tanto basta all'opposizione per alzare le barricate. Dal Pd Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Nazareno, chiama alla battaglia: «Stop all'occupazione dei media, siamo di fronte a un'emergenza democratica».

Al centro delle critiche anche altri emendamenti del centrodestra. Uno sull'eliminazione del criterio che pesa diversamente gli interventi a seconda dell'orario di messa in onda e un altro sulla necessità di avere meno paletti nella trasmissione dei comizi live su Rai News24. Dal centrodestra Maurizio Lupi, Noi Moderati, replica: «Dall'opposizione un'incredibile opera di disinformazione».

Marco Lisei di Fdi è tranchant: «La sinistra è sull'orlo di una crisi di nervi, ai limiti della schizofrenia».