"C'è l'incognita del voto segreto". Ora il ddl Zan rischia grosso

Si avvicina l'ennesimo appuntamento cruciale per il futuro del ddl Zan. Verso le 16:30 è iniziata al Senato la discussione generale sul disegno di legge contro l'omotransfobia, ma il percorso è apparso da subito in salita. Lega e Fratelli d'Italia stanno pensando di scegliere la strada del " non passaggio agli articoli ". È proprio questo lo strumento su cui stanno ragionando i partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che stanno riflettendo se chiedere all'Aula quello che - di fatto - sarebbe uno stop alla discussione degli articoli del ddl Zan. L'obiettivo è però raggiungibile attraverso un voto dei senatori. La consultazione potrebbe svolgersi in maniera palese ma, in caso di richiesta supportata da almeno 20 senatori, anche a scrutinio segreto.

A quel punto - riferiscono fonti parlamentari - l'Aula sarebbe chiamata a esprimersi mediante un voto segreto. Si tratta di uno scenario che rischierebbe di mettere in grande difficoltà i partiti dell'ex maggioranza giallorossa, ovvero Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e uguali. Soprattutto Pd e M5S temono una fronda di franchi tiratori pronti a tradire la linea ufficiale del proprio gruppo.

Pioggia di emendamenti al ddl Zan

Alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al disegno di legge in questione. C'è stata una vera e propria pioggia di richiesta di modifiche rispetto al testo originale già approvato alla Camera. È stato il centrodestra a farsi principale promotore di richieste di correzione: la Lega ne ha presentati circa 700; Fratelli d'Italia ne ha "timbrati" 127, Forza Italia invece 134. Italia Viva ha depositato 4 proposte. Considerando l'enorme mole di emendamenti arrivati e i quattro decreti legge da votare prima della pausa estiva, è probabile che si arrivi allo slittamento al mese di settembre.

Comunque il fronte giallorosso deve fare i conti con l'iniziativa targata Italia Viva e Autonomie. Il capogruppo renziano Davide Faraone e la capogruppo delle Autonomie Julia Unterberger hanno presentato un emendamento all'articolo 1 che prevede la sostituzione - ovunque nel testo - al riferimento " sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità " con la formula " su misoginia, abilismo, omofobia o transfobia ". Un altro emendamento firmato da Faraone con il senatore Giuseppe Cucca prevede invece di inserire esplicitamente all'articolo 7 del provvedimento il " rispetto della piena autonomia scolastica ". Il socialista Riccardo Nencini chiede di introdurre alcune modifiche, compreso un esplicito riferimento all'articolo 21 della Costituzione, con lo scopo di " rafforzare la previsione costituzionale sulla libertà di pensiero ".

"Il Pd apra al dialogo"