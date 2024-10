Trovato il gufo d'oro cercato per 31 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

La caccia al tesoro più lunga del mondo sembra essere giunta al termine: in Francia la statuetta del gufo dorato, sepolta da 31 anni, è stata trovata. «Confermiamo che la replica del gufo dorato è stata dissotterrata la scorsa notte e che contemporaneamente è stata inviata una soluzione sul sistema di verifica online» si legge in un post sulla chatline ufficiale della caccia. Il messaggio è stato pubblicato da Michel Becker, che ha illustrato il libro originale Chouette d'Or (gufo d'oro) e scolpito la statuetta sepolta nel 1993.

Decine di migliaia di persone hanno preso parte alla ricerca, che ha prodotto un'enorme letteratura secondaria sotto forma di libri, opuscoli e siti Internet.

Hanno tutti seguito 11 complicati enigmi esposti nel primo libro dal suo creatore, Max Valentin. Quando morì nel 2009, il signor Becker prese in mano l'attività. Gli indizi complessi avrebbero dovuto condurre a un punto preciso da qualche parte in Francia, dove una replica in bronzo del vero gufo dorato sarebbe stata trovata sottoterra. Il vincitore avrebbe ricevuto il prezioso originale d'oro.

Un documentario sulla caccia al tesoro trasmesso dall'emittente francese Canal+ all'inizio di quest'anno ha affermato che il valore del gufo è stimato in 150mila euro.

Il mondo dei

chouetteurs, come vengono chiamati i cacciatori di tesori, era in subbuglio giovedì mattina quando si è diffusa la notizia del ritrovamento. «Finalmente, liberati!» si legge in un post sulla chatline della caccia sul forum Discord.