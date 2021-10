La Calabria al centrodestra: Occhiuto avanti di 25 punti

Sarà Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, il prossimo presidente della Regione Calabria. Secondo le prime proiezioni, il candidato del centrodestra avrebbe ottenuto il 52,6%, staccando la candidata giallorossa Amalia Cecilia Bruni, ferma al 25,6% .

L'ex magistrato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli per due mandati, avrebbe raccolto il 19,4%. Nella lista di de Magistris era candidato Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, condannato il 30 settembre a 13 anni di carcere in primo grado per una serie di reati legati al "modello Riace" sull'immigrazione. Tra i candidati anche Mario Oliviero, presidente della Regione tra il 2014 e il 2020, che raccoglie consensi minimi, attorno al 2,1%.

Le previsioni della vigilia si sono confermate corrette. Il centrodestra vince a valanga, come già accaduto lo scorso gennaio quando la coalizione schierò Jole Santelli, scomparsa lo scorso 15 ottobre. L'affluenza, secondo i primi dati, sarebbe al 44.02%, in linea con quella di un anno e mezzo fa.