Calenda: "Renzi? Si è trasformato in un misto tra Mastella e Conte"

“ È stato un buon presidente del Consiglio, ma poi si è trasformato in un misto tra Mastella e Conte, dice una cosa e ne fa un’altra ”. Lo sottolinea Carlo Calenda riferendosi a Matteo Renzi. Ieri l’ex premier ha espresso la sua contrarietà alla mozione di sfiducia ad Alfonso Bonafede. E ha quindi contribuito a salvare la poltrona del Guardasigilli ma lo ha invitato a fare “il ministro della Giustizia e non il ministro dei giustizialisti”.

A tal proposito, il leader di Azione è convinto che Renzi sia cambiato perché prima aveva una carica innovativa e poi l’ha persa trasformandosi “ nel più usurato dei comportamenti politici, da basso impero ".

Il governo

Calenda dice la sua sull’esecutivo. A partire da Giuseppe Conte, il quale dovrebbe “ chiacchierare di meno e lavorare di più ”. Poi indica tre cose che il governo avrebbe potuto fare. In primo luogo, era necessario dare a ogni imprenditore un carnet di permessi retribuiti e anticipabili dalle banche e non la cassa integrazione. In secondo luogo, sul decreto liquidità l’ex ministro avrebbe eliminato la responsabilità di chi firma i finanziamenti in banca, svincolandolo da eccessivi rischi. “ Terza cosa, il decreto Rilancio prevede un fondo perduto che è impraticabile per le imprese - spiega il leader di Azione in un'intervista a leggo.it - era meglio restituire gli anticipi Irap e Ires dati a novembre dalle imprese. Si tratta di 20 miliardi, che con i 4 di sospensione dell’Irap fanno 24 ”.

Il giudizio di Calenda sull’esecutivo è molto duro perché non è stato in grado di gestire l’emergenza coronavirus sia dal punto di vista sanitario sia da quello economico. Poi analizza l’operato di alcuni ministri. “ Di Maio è fuori concorso per la sua inconsistenza - afferma l’europarlamentare -, quindi indico Bonafede come il peggiore ”. Si passa quindi a Gualtieri. Per il leader di Azione ha lavorato molto bene in Europa ma non è in grado di attuare i provvedimenti.

L’opposizione

Calenda non risparmia critiche anche all’opposizione. Definisce Salvini “ scioperato, incompetente, simpatico ”, mentre la Meloni è “ politicamente capace. Vicina di casa - perché ti parla come se fosse una vicina di casa - Anche lei incompetente ”. L’ex ministro sottolinea che Berlusconi ha avuto un atteggiamento responsabile in questa crisi ma il suo problema è fare “ la ruota di scorta ” dei leader di Lega e Fratelli d’Italia.

Cinque Stelle e centrosinistra