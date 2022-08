Calenda-Bonino, Meloni-Zingaretti. Le sfide più importanti nel Lazio

Le liste ufficiali sono state consegnate, la corsa è iniziata. Il Lazio rappresenta uno dei crocevia più importanti di queste elezioni politiche: lì, infatti, verranno assegnati 54 seggi. Per la precisione, 32 con il sistema proporzionale (22 alla Camera e 12 al Senato) e 20 con il sistema uninominale. E si profilano diverse sfide di cartello: in campo numerosi leader di partito ed esponenti di spicco, spesso l’uno contro l’altro.

Riflettori accesi soprattutto sui collegi uninominali, dove vince chi raccoglie più voti. Dove, in altre parole, sarà battaglia totale. Una delle competizioni più interessanti è quella della circoscrizione Lazio 1 al Senato: di fronte gli ex amici Carlo Calenda (Azione e Italia Viva) e Emma Bonino (+Europa), senza dimenticare Lavinia Mennuni (in quota FdI) per il centrodestra e Giulia Lupo per il Movimento 5 Stelle.

Restando a Palazzo Madama, nel terzo collegio (Municipio V, Roma est) si profila un testa a testa tra Giulia Bongiorno (Lega) per il centrodestra e Andrea Catarci per il centrosinistra. In corsa anche Livia Pandolfi, in quota Azione/Italia Viva e già consigliera nel III Municipio. Anche il quarto collegio (Municipio VII) propone un match stuzzicante: dopo le polemiche interne del caso, la dem Monica Cirinnà dovrà vedersela con Ester Mieli (FdI) per il centrodestra e con Maria Rita Iorio (Azione) per il Terzo polo.

Passando alla corsa per un posto alla Camera, nel collegio uninominale Uo2 in campo una fedelissima di Salvini per il centrodestra: parliamo dell’ex magistrata Simonetta Matone. La leghista dovrà fare i conti con Enzo Foschi per il centrosinistra. In lizza per un seggio anche Fabio Dionisi per il Terzo polo e Angela Salasia per il M5s. Altra sfida intrigante è quella del collegio uninominale Uo3: di fronte Fabio Rampelli (FdI) per il centrodestra, l’attivista per l’ambiente Rossella Muroni per il centrosinistra), Manuel Tuzzi per il Movimento e Marta Marziali per l’asse Renzi/Calenda. Nel collegio uninominale Uo7 il centrosinistra ha schierato un dimaiano: parliamo di Carlo Romano. Ebbene, il confronto sarà apertissimo: in corsa anche Valentina Grippo per il Terzo polo e Federico Freni (Lega) per il centrodestra.

Non mancano le battaglie di elevata fattura anche per i collegi del Lazio regolati dal proporzionale. Nel collegio plurinominale Lazio 1 Po1 (Camera) la competizione principale vede da una parte la leader di FdI Giorgia Meloni e dall’altra il governatore Nicola Zingaretti. Ma occhio anche agli altri capilista: Maria Elena Boschi per Iv, Paolo Barelli per FI, (ancora) Simonetta Matone per la Lega e Livio De Santoli per i grillini. Nel collegio plurinominale Lazio 2 (Senato) protagonisti Bruno Astorre (segretario regionale Pd), Claudio Durigon (coordinatore regionale Lega), Anna Maria Parente (Iv) e l’ex ministro Stefano Patuanelli (M5s).