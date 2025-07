Cameriere soffocato da una mozzarella. Muore in pausa pranzo

Soffocato da una mozzarella mentre era in pausa dal lavoro tra i tavoli: è morto così Adriano Poponessi, 50enne cameriere di Latina presso il ristorante dello stabilimento "Carbonelli" di Sabaudia. Il dramma è avvenuto durante il "Sabaudia Sunset Jazz Festival 2025" sul tratto di spiaggia della stessa struttura. Tutto è accaduto intorno alle 18,30 dis abato, quando l'uomo ha iniziato ad avere problemi di respirazione.

Aveva appena ingerito un pezzo della mozzarella. I presenti hanno tentato di prestare il primo soccorso ma immediata è stata anche la telefonata al 118. Gli operatori sanitari giunti sul posto, in questo caso su un'ambulanza della Croce Azzurra, hanno subito constatato le gravi condizioni in cui versava il 50enne. A quel punto è stata allertata un'eliambulanza su cui sono state effettuate le manovre di rianimazione fino all'ospedale Goretti di Latina: qui ogni tentativo dei medici di salvare l'uomo sono risultato vani perché si è registrato l'arresto cardiaco. Sulla tragedia, però, non mancheranno indagini per cercare di risalire all'esatta dinamica che ha portato alla tragica fatalità. Annullato il concerto della "Lucy Soul Band" che aveva richiamato sul posto circa un migliaio di persone. I funerali si terranno lunedì.

Nel novembre dello scorso anno Roberto Posillico, un 36enne di origini campane, è morto a causa di un boccone di cibo, che gli è andato di traverso in un ristorante di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

E lo scorso luglio anche Biagio Antonacci è stato coinvolto in uno spiacevole incidente. Una spina di pesce gli si è conficcata in gola, provocando una grave crisi respiratoria ma è stato salvato grazie ai soccorsi.

Secondo la Società Italiana dei Sistemi 118, ogni

settimana una persona muore per soffocamento a causa di un boccone che va di traverso e ostruisce le vie aeree. E ovviamente non sempre è possibile praticare la manovra di Heimlich, o non ci sono clienti in grado di attuarla.