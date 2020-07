Camici, Fontana rigetta le accuse: "Contro di me solo falsità"

"La regione Lombardia non ha speso un euro per i cinquantamila camici" . Attilio Fontana non ci sta e rigetta le accuse e commenta così l'indagine della Procura di Milano sui camici medici e kit sanitari che lo vede coinvolto.

Il presidente della regione Lombardia è intervenuto in Consiglio regionale, al Pirellone, in mattinata per riferire sull'emergenza coronavirus in terra lombarda e per la propria versione dei fatti rispetto all'indagine dei magistrati meneghini per "frode in pubbliche forniture". Il governatore, infatti, ha ricostruito la vicenda, che vede coinvolto anche il cognato e la Dama Spa, commentando anche l'inchiesta della trasmissione Report. Un'inchiesta, dice Fontana, annunciata con toni scandalistici: "La vicenda è stata divulgata dalla più faziosa informazione" .

"Avevo spontaneamente considerato di alleviare l'onere partecipando personalmente alla copertura di una parte dell'intervento economico. Si è trattato di una decisione volontaria e dovuta al rammarico di constatare che il mio legame di affinità aveva recato un danno. E così quel gesto è diventato sospetto", precisa l'esponente della Lega, facendo riferimento al bonifico da 250 mila euro che lo stesso governatore aveva provato a fare sul conto della società della moglie e del cognato. Un'operazione segnalata dall'antiriclaggio dell'Unione Fiduciaria, che ha poi congelato il pagamento etichettando l'operazione come "sospetta".

"Non tollero dubbi sull'integrità mia e dei miei familiari: sono convinto che giorno dopo giorno la verità verrà a galla" , ha proseguito Fontana, che ha poi aggiunto: "Abbiamo vissuto e stiamo vivendo una circostanza storica eccezionale. Il Covid ha investito come uno tsunami la Lombardia e il mondo intero con una pressione esponenziale sul sistema sanitario. Ci siamo trovati ad affrontare una situazione di grave incertezza a cui la Regione Lombardia ha risposto con forza e determinazione" .

In difesa della Lombardia