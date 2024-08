Il campo largo a Bari? Dopo due mesi non c'è ancora la giunta

Ascolta ora 00:00 00:00

Ecco il «modello Bari»: tutti al mare e città senza giunta da 51 giorni. Il neosindaco Vito Leccese, braccio destro dell'ex primo cittadino Antonio Decaro, ammette: «Ho bisogno di tempo, devo cambiare schema». La città pugliese è senza amministrazione dal 24 giugno scorso, data della vittoria del candidato Pd Vito Leccese al ballottaggio contro Fabio Romito sostenuto dalle liste di centrodestra. Il «campo largo» litiga sulle poltrone. Che novità. Grillini, dem, socialisti e sinistra non trovano la quadra per un assessorato. E allora va tutto in aria. Anche l'intesa, trovata fino a due giorni fa tra il sindaco Leccese e Michele Laforgia, l'altro candidato sindaco sostenuto da Fratoianni e Conte, arrivato però terzo e che aveva appoggiato l'esponente Pd al ballottaggio, naufraga. La maggioranza aveva ipotizzato per Laforgia la poltrona di presidente del Consiglio comunale. Ma lui rifiuta: «Ho preso atto della decisione del sindaco di non dare corso agli accordi intervenuti prima del voto di ballottaggio scrive Laforgia in una lettera a partire dalla condivisione sui primi atti di governo. La verità è che non è stata neppure avviata una trattativa, né si è mai discusso delle deleghe e dei criteri di formazione della squadra di governo. Tanto meno dei nomi, concordati altrove e con altri». «L'auspicata unità, faticosamente raggiunta al secondo turno, è stata osteggiata da molti e, alla fine, messa da parte, evidentemente ritenendo che il cosiddetto «campo largo» si possa costituire ignorando la volontà degli elettori, di tutti gli elettori di centrosinistra. Lo ritengo un grave errore, ma ho ribadito al Sindaco che l'esclusione dalla Giunta non comporta il mio e il nostro automatico passaggio all'opposizione. Valuteremo la squadra di governo e le linee programmatiche quando saranno annunciate e non faremo mancare il nostro contributo critico alla realizzazione degli obiettivi che ci siamo prefissati in campagna elettorale» continua l'esponente di sinistra. I Cinque stelle, che portano in assise comunale due consiglieri, vorrebbero accontentarsi di una poltrona di assessore. Ma Laforgia sta facendo pressioni su Conte affinché rifiutino. Lo strappo si consuma anche tra Leccese e i Socialisti. Anche se il segretario nazionale Enzo Maraio sta provando a recuperare una poltroncina. La città aspetta la nuova amministrazione. Il Fatto Quotidiano (giornale schierato con Laforgia a Bari) invoca l'intervento di Elly Schlein.

Non va meglio in Liguria.

Il campo largo c'è e combatte. Ma litiga già sui futuri incarichi in giunta. Il M5s (come rivelato dal Giornale) ha dato il via libera alla candidatura dell'ex ministro Andrea Orlando. In cambio però chiede la vicepresidenza.