Cane cade dalla finestra su donna incinta

Un cane Rottweiler precipita dalla finestra e finisce su una donna incinta. Ricoverata in codice rosso, sia la giovane sia il feto non corrono pericolo di vita. Morto dopo un'ora di agonia l'animale, nonostante decine di chiamate alla Asl veterinaria. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Lorenzo in Lucina, accorsi sul posto, il cucciolone, 60 chili per otto mesi di età, avrebbe rincorso uno dei gatti che vivono in casa con lui. Improvvisamente il volo dal terzo piano, ovvero da un'altezza di 10 metri, travolgendo la giovane donna al secondo mese di gravidanza a passeggio con il compagno in via Frattina, la via dello shopping. È accaduto ieri in pieno centro storico, passato mezzogiorno. «Abbiamo sentito un boato. Abbiamo pensato a un attentato» racconta una commessa. «Abbiamo visto la donna svenuta a terra, perdeva sangue dalla testa. Il compagno che gridava aiuto. E il cane che rantolava a pochi metri di distanza. Una scena terribile» conclude. «Siamo sconvolti - racconta un commerciante - conosciamo la proprietaria del cane. È scioccata, non si capacita di come possa essere accaduto. Forse c'era un mobile o una sedia sotto la vetrata». In pochi secondi, all'altezza del civico 59, si forma un drappello di gente. Un'ambulanza del 118 soccorre la poveretta e la trasporta al policlinico Umberto I mentre in strada la folla attorno all'animale ferito e sanguinante chiama i soccorsi. «Siamo stati un'ora a cercare disperatamente di far arrivare i veterinari della Asl ma non si vedeva nessuno» raccontano i testimoni. Qualcuno, alla fine, riesce a contattare il proprio veterinario ma quando i medici arrivano sul posto per il cucciolone non c'è più nulla da fare. Non è chiaro se la proprietaria del cane, un'ambientalista, si trovasse in casa nel momento dell'incidente. Numerosi i cronisti che hanno cercato di contattarla, inutilmente.

Le indagini sono affidate ai carabinieri: la proprietaria del cane potrebbe rischiare un'accusa per lesioni colpose ma solo su querela di parte, spiegano gli inquirenti. Insomma una disgrazia, un fatto del tutto accidentale, accaduta durante un gioco fra cuccioli che si rincorrevano. Le condizioni della 28enne, fortunatamente, non destano preoccupazioni. «Il battito del feto è regolare e la mamma non ha riportato lesioni gravi - spiegano i sanitari dell'Umberto I -, per precauzione l'abbiamo ricoverata nel Dipartimento di Emergenza dov'è monitorata costantemente». Fra i precedenti, nel 2018, a Torino un gatto di sei chili precipita dall'ottavo piano di una palazzina centrando in pieno un passante che rimane ferito.