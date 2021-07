Caos procure, Palamara a processo per corruzione

È arrivata la decisione del gup di Perugia Piercarlo Frabotta: Luca Palamara è stato rinviato a giudizio per quanto riguarda il filone principale dell'inchiesta per corruzione. Il processo si aprirà il prossimo 15 novembre, davanti al primo collegio del tribunale di Perugia. Il giudice dell'udienza preliminare è stato chiamato a esprimersi anche sulla richiesta di processo per concorso nel reato di corruzione per l'esercizio della funzione per Adele Attisani, rinviata a giudizio. Accolta la richiesta di patteggiamento a un anno a sei mesi per l'imprenditore Fabrizio Centofanti, che a giugno ha reso dichiarazioni spontanee ai magistrati della procura di Perugia. Assolto in rito abbreviato Riccardo Fuzio: l'ex procuratore generale della Cassazione era accusato di concorso in rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio. Fuzio è stato assolto con la formula piena, " il fatto non sussiste ", per uno dei due episodi contestati; per l'altro è stato invece assolto " per tenuità del fatto ".

I pm Gemma Miliani e Mario Formisano della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, dopo le dichiarazioni rese ai magistrati da Centofanti avevano modificato il capo di imputazione contestando - tra le accuse - la corruzione in concorso per l'esercizio delle funzioni e non più la corruzione in atti giudiziari. Per Raffaele Cantone, procuratore capo di Perugia, il provvedimento " conferma il buon lavoro della Procura e la correttezza delle scelte fatte anche con la modifica del capo di imputazione avvenuta durante l'udienza preliminare ". " Siamo consapevoli che questo è un primo vaglio ma certamente si tratta di una valutazione particolarmente importante ", ha riferito Cantone all'Adnkronos.

Il capo di imputazione

Nel capo di imputazione si legge che Palamara - prima come sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma ed esponente di spicco dell'Associazione nazionale magistrati e poi come componente del Consiglio superiore della magistratura e magistrato fuori ruolo - avrebbe ricevuto da Centofanti " le utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri ". Nella contestazione si elencano diversi soggiorni di cui avrebbe usufruito l'ex consigliere del Csm, tra cui quello a Madonna di Campiglio, il viaggio a Madrid con il figlio, la vacanza a Favignana, a Dubai, oltre ai lavori eseguiti a casa della sua amica Adele Attisani.

La reazione di Palamara

Immediata la reazione di Palamara: il pm romano si dice certo che " l'udienza pubblica servirà a far emergere la verità e la mia innocenza ", visto che l'udienza preliminare " è un passaggio stretto e obbligato ". Anche perché ritiene che le prove documentali dei pagamenti effettuati " sono insuperabili ". " Continuerò sempre a battermi per una giustizia giusta ", ha assicurato l'ex presidente dell'Anm.

La bufera sulle procure