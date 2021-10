Barelli nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, con una lettera inviata a Roberto Occhiuto, capogruppo uscente in quanto neo eletto presidente della Regione Calabria, ha designato l'uomo che, previa conferma dei colleghi, sarà chiamato a guidare i deputati azzurri. "Caro Roberto - si legge nella missiva che Occhiuto ha letto durante l'assemblea dei deputati di FI - dopo un'attenta valutazione designo come tuo successore alla guida del gruppo di Forza Italia alla Camera, l'onorevole Paolo Barelli. Ti ringrazio per il prezioso lavoro svolto in questi mesi difficili, mi complimento nuovamente per il risultato eccezionale nella tua Calabria".

Alcuni esponenti hanno chiesto lo scrutinio segreto, per garantire la massima trasparenza all'elezione del successore di Occhiuto. Tra questi anche Renato Brunetta, deputato azzurro e ministro della Pubblica amministrazione. A quel punto Occhiuto, per mediare, avrebbe proposto Barelli capogruppo e Sestino Giacomoni come suo vice. Quest'ultimo, però, ha preferito chiamarsi fuori dalla disputa facendo un passo indietro. Alla fine si è deciso di votare non in modo segreto.

Senatore per tre legislature e deputato dal 2018, Barelli è stato eletto nel collegio uninominale di Terracina. Presidente della Fin, la Federazione degli sport acquatici, e della Lega europea del nuoto, è considerato un fedelissimo del Cavaliere.

Alla riunione del gruppo azzurro, per consentire il cui svolgimento sono stati sospesi i lavori d’aula, hanno partecipano tra gli altri i ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini. L’appuntamento si svolge in concomitanza della presenza a Roma di Berlusconi, giunto nella Capitale per il vertice dei leader del centrodestra. Altra tappa fondamentale in vista delle prossime sfide politiche nel Paese.

Giacomoni: "Leale a Berlusconi"