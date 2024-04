Carabinieri morti, conducente positiva a droga e alcol

Carabinieri morti sabato notte a Campagna. Positiva ad alcol e cocaina, Nancy Liliano, 31 anni, pregiudicata, è ancora ricoverata in ospedale. La donna, ascoltata dal pm, è accusata di duplice omicidio stradale aggravato e lesioni gravi nei confronti di altre 4 persone, tra le quali Paolo Volpe, il carabiniere alla guida della pattuglia di servizio travolta dal suv Range Rover sulla provinciale 91 Eboli Salerno.

La donna viene arrestata su richiesta della Dda nel 2019 assieme ad altre 14 persone appartenenti a un clan della 'ndrangheta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. E dopo aver patteggiato, viene condannata a tre anni di carcere. La Procura di Salerno ora attende gli ulteriori esami tossicologici sulla Liliano prima di emettere il fermo e, l'eventuale, ordine di custodia cautelare. Intanto questa mattina si celebrano nella cattedrale di Manfredonia i funerali delle due vittime, il maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore, 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, da poco in servizio alla stazione di Campagna e originari di Manfredonia, Foggia, e Montesano Salentino, Lecce. Proseguono le indagini della polizia stradale di Eboli per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. «Ho acquistato quell'auto da poco» ha raccontato la Liliano al magistrato durante il primo interrogatorio. Certo è che il fuoristrada, sbucato all'improvviso da una laterale della provinciale, ha colpito la fiancata destra della «gazzella» dei carabinieri che stava svoltando a sinistra, per poi finire contro una Fiat Punto guidata da una 75enne.

Dai primi rilievi non sarebbero emersi segni di frenata. Uno schianto terribile: le condizioni di Pastore e Ferraro, estratti dalle lamiere, sono disperate tanto da morire durante il trasporto in ospedale. Positivo all'etilometro anche il conducente di un furgone che domenica ha travolto e ucciso una donna di 91 anni ad Alseno, Piacenza. L'anziana attraversava sulle strisce pedonali quando le è piombato addosso il mezzo pesante. Per il momento l'uomo, che si è fermato a prestare aiuto, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e omicidio stradale.

Fuggito, invece, l'automobilista che alla guida di una Opel Mokka ha travolto, sabato a Roma, un 51enne su uno scooter Honda Sh all'incrocio fra via di Val Melaina e Monte Cervialto, zona Fidene. Ricoverato all'Umberto I, per il centauro non c'è stato nulla da fare mentre il pirata è stato rintracciato e arrestato dalla polizia municipale.

Per il 49enne, italiano, le accuse vanno dall'omicidio stradale all'omissione di soccorso.