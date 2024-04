"Carlo sta male". Lui torna in pubblico

Re Carlo non sta bene? Ad affermarlo sono soprattutto i media americani che in questi giorni raccontano come la preoccupazione per la salute del monarca britannico abbia indotto ad aggiornare persino i piani per il suo funerale. Ma il mistero sullo stato di salute del re sarebbe protagonista dell'insistente chiacchiericcio sotterraneo nei corridoi del potere inglesi. Secondo quanto riportato dal tabloid statunitense Daily Beast, sembra che tutti gli amici più vicini a Carlo siano consapevoli che la situazione sta peggiorando, anche se ovviamente al giornale non è giunta alcuna conferma ufficiale.

È ben vero che il sovrano non ha mai detto di quale tipo di cancro soffre, sebbene abbia escluso quello più comune negli uomini della sua età ovvero il tumore alla prostata. Si sa che continua a recarsi regolarmente a Londra per le sue sedute di radioterapia, che però viene usata per curare molti tipi di patologie cancerogene. Anche se questo genere di informazioni sono ovviamente strettamente private, la prognosi di un personaggio come il Re d'Inghilterra ha un forte interesse pubblico e sicuramente sta preoccupando anche gli alti funzionari del governo. Sempre il Daily Beast è venuto a sapere che non solo i piani per il suo funerale vengono continuamente aggiornati, ma che a Whitehall sta circolando un documento che elenca tutti i punti di forza del funerale di Elisabetta e gli aspetti che invece vanno migliorati, una sorta di promemoria in caso la situazione precipitasse all'improvviso. Pare che gli amici di famiglia siano distrutti all'idea che il Regno Unito possa perdere il suo re molto prima di quanto chiunque potesse immaginare, tuttavia tentano di rimanere positivi. Un vecchio amico di Carlo avrebbe confidato al Daily Beast che il monarca «è determinato a sconfiggere il male e stanno tentando di tutto. Tutti cercano di essere ottimisti, ma lui sta veramente male, molto più di quanto facciano intravedere». Sembra che della fonte ci si possa fidare dato che si tratta della stessa che aveva detto alla rivista The Royalist che Elisabetta aveva un tumore al midollo mesi prima che la diagnosi fosse confermata dal biografo Giles Brandreth.

I media inglesi tacciono, ma a smentire le voci di un peggioramento ci ha pensato proprio ieri la famiglia reale con un video in occasione dei 75 anni del Commonwealth, in cui il re appare in forma, sorridente e rilassato assieme alla moglie Camilla, a cui ha fatto seguito un comunicato ufficiale in cui si annuncia che il sovrano tornerà ai suoi impegni pubblici da martedì prossimo, pur proseguendo nella radioterapia.

«Il team medico - spiega ancora il comunicato - e' molto incoraggiato dai progressi ottenuti finora e rimane ottimista riguardo al futuro».