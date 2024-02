Carlotta Dessì, inviata Mediaset "con il sorriso contagioso"

«Ragazzi, Carlotta purtroppo non c'è più» è il messaggio che martedì sera è rimbalzato sui cellulari dei giornalisti Mediaset. Una notizia che ha rallentato i cuori, fermato il respiro. Tolto le parole. «Vincerò, vinceremo ripeteva Carlotta a chi le stava accanto. A chi, anche con un semplice messaggio, provava a confortarla. Un mantra di Mario Giordano che, in ogni puntata del suo Fuori dal Coro, non ha mai smesso di urlare e tifare per la sua inviata più cazzuta. «Forza Carlotta» ripeteva il direttore. Carlotta di forza ne aveva da vendere nonostante la terribile malattia che, in poco meno di sei mesi, l'ha divorata. Sfiancata, consumata ma solo fisicamente. Sì, perché non ha mai smesso di sorridere e sperare. Anche prima dell'ultimo ricovero all'ospedale Niguarda di Milano: «Riuscirò a superare anche questa» diceva. Avrebbe dovuto compiere 35 anni il 15 febbraio, figlia unica, sarda, Carlotta Dessì non ha mai smesso di lottare. Fino a martedì sera.

Ha lavorato prima per il Tg5, poi per Mattino 5, Pomeriggio 5, Zona Bianca e Fuori dal Coro. Una giornalista generosa, vera e per questo apprezzata da tanti. In molti la piangono tra i suoi colleghi, il clima nelle redazioni di Mediaset è cupo. Triste. A Cologno Monzese come a Roma. «Mi sento di dire che in ogni redazione in cui ha lavorato ha lasciato davvero un vuoto» ha detto Francesco Vecchi. «Aveva quel sorriso che ti conquistava» ha commentato commossa Federica Panicucci. Ed è proprio così «ha lasciato una traccia luminosa» come ha ricordato Myrta Merlino. E il «dolore grande» condiviso da Giuseppe Brindisi a Mediaset ha toccato tutti. Anche Barbara D'Urso ha voluto ricordare la sua inviata: «Piccola Carlottina, negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte e tutte e due pensavamo che ce l'avresti fatta». Lo pensavano in tanti, anche il pubblico di Mediaset che aspettava di rivederla presto con il microfono in mano davanti alla telecamera.