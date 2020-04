Casellati: "Test per trovare gli immuni e far ripartire il Paese"

Trovare gli immuni e prepararsi per far ripartire il Paese: questa la linea tracciata da Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha suggerito al governo di " generalizzare la somministrazione di test sierologici validati " in modo da consentire a ogni Regione di predisporre una mappatura delle attività produttive " individuando quali settori economici riaprire subito in condizioni di sicurezza e con quali modalità ". Tra i cittadini è notevole la grande consapevolezza della eccezionalità e gravità del momento presente: proprio questo rende l'energia positiva, grazie anche " alla capacità di reinventare le proprie giornate " ma soprattutto alla partecipazione collettiva " nello sforzo comune di superare l’emergenza anche con generose donazioni che hanno consentito di realizzare ben due ospedali a Milano e a Bergamo in tempi record ".

Il presidente del Senato ha parlato poi dell'emergenza economica che si sta sommando a quella sanitaria, con aziende, alberghi, bar, ristoranti chiusi, professionisti, imprese, commercianti e artigiani in grande difficoltà: " Tante famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese. Occorre una strategia di medio e lungo periodo per fare ripartire il Paese ". E in tutto ciò l'Unione europea è mancata in queste settimane: deve dimostrare non solo che la solidarietà sia " un fatto concreto " ma anche di essere " all’altezza della sfida o avrà definitivamente perso la sua ragione di essere ".

"Investire sulla ripresa dell'Italia"

Indipendentemente dagli strumenti che si deciderà di utilizzare, tra Coronabond e Mes, a suo giudizio l'Ue dovrebbe prendere coscienza del fatto che gli Stati non si aiutano solo attraverso il ricorso al debito nazionale: " Deve elaborare soluzioni coraggiose, deve investire sulla ripresa dell’Italia liberando risorse e liquidità ". E ha lanciato un avvertimento alla Germania: " Sarebbe intollerabile che si voltasse dall’altra parte, quella Germania che l’Italia ha salvato dal fallimento per ben due volte, nel secondo dopoguerra e dopo la riunificazione, dimezzando il debito e rateizzandolo in trent’anni ".