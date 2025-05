Schlein ha un problemino, Aiuto Chiara Valerio e Putin: quindi, oggi…

Ascolta ora 00:00 00:00

- Adesso è ufficiale: grazie all'appello di Marco Mengoni per il voto, sappiamo già per certo che i referendum non raggiungeranno il quorum. Lo sanno tutti che quando scendono in campo i vip, di solito perdono.

- Sul caso di Emanuele De Maria continuo a leggere che “i detenuti non sono persone perse per sempre” e vanno recuperate. Certo. Vero. Benissimo. Grazie a Beppe Sala che ce lo ricorda. Siamo d’accordo. Ma magari prima di iniziare la “rieducazione” di un assassino o di uno stupratore sarebbe il caso di assicurarsi che scontino gran parte della pena. Non è possibile far uscire dal carcere per lavorare un signore che solo sette anni prima ha mandato all’altro mondo una povera ragazza e che si è fatto solo 5 anni dietro le sbarre. Facciamogli scontare almeno il 75% della pena senza alcun premio e poi ne parliamo. Altrimenti l’ingiustizia è vero le vittime.

- Allora. Ho ascoltato i primi quattro minuti del nuovo podcast di Chiara Valerio che si intitola “Un vocale lungo”. A parte che odio i vocali, immaginatevi quelli lunghi. Ma poi uno sta cinque minuti ad ascoltarlo e la nostrissima ti martella di informazioni totalmente inutili, mescolate a casaccio e non si capisce un fico secco. Già era difficile seguirla nei suoi intricatissimi pezzi. Ma anche gli audio no. Vi prego. No.

- Non so se Putin andrà davvero in Turchia. Pare che voglia fare un paio di passi indietro. Se non si presentasse ad Istanbul, come sembra, farebbe una discreta figura barbina e metterebbe in chiaro che lui la pace non la vuole manco col binocolo. Ovviamente in Occidente sarà uno strepitare di indignazione, ma lui se ne frega. Perché non è la nostra opinione pubblica che deve convincere, ma quella di Russia, Cina e Corea Del Nord. E fa tutta la differenza del mondo.

- Mi domando e dico: ma se Macron adesso promete "sanzioni più forti che mai" alla Russia, se esistono davvero, perché non le abbiamo imposte prima?

- Sì, forse la pubblicità della U-Power con il bimbo che per la prima volta vede una bella gnocca (si può dire?) giocava sui doppi sensi. Ma era geniale, non offensiva. Nel mondo in cui qualcuno vuole insegnare ai bambini che può svegliarsi la mattima maschio e quella dopo femmina, e in cui ogni cosa parla di sesso, mi sembra oggettivamente esagerato scandalizzarsi per così poco.

- Oggi un pezzo del Pd se l'è presa col Pd per i suoi "sì" ai referendum.

Sintetizzo: i quesiti vorrebbero abolire in sostanza il Jobs Act, legge pensata, ideata e varata dal Pd che però ora il Pd vuole cancellare. Siamo nel campo del paradosso e ne abbiamo parlato qui . Schlein ha un problemino, ma bello grosso: non riesce a tenere insieme il suo partito, figuriamoci l'alleanza con Conte, Renzi, Fratoianni, Bonelli, Magi, Bonino e soci. Auguri.