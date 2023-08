Il caso arriva in Parlamento con Fi e Iv

Il caso del resort dell'isola di Pianosa (e degli altri fenomeni simili raccontati dall'inchiesta di Luca Fazzo, come quello di Is Arenas) arriva in Parlamento. In sincrono con la disponibilità del senatore Maurizio Gasparri, esponente di punta di Forza Italia, di presentare un'interrogazione parlamentare in merito alla vicenda, si è mossa anche Italia viva, con il senatore Ivan Scalfarotto. L'esponente renziano, citando Il Giornale, domanda al ministro della Giustizia Carlo Nordio se «sia a conoscenza di quanto esposto» e «quali iniziative voglia adottare per verificare quali sono i costi di gestione giornaliera delle strutture assegnate ai sensi del dpr richiamato in premessa», oltre a quali siano «i canoni di concessione giornalieri riservati ai magistrati».

Richieste chiare a cui Nordio, con ogni probabilità, non esiterà a fornire risposte. Scalfarotto, nella parte iniziale della sua interrogazione, riporta come l'Ente assistenziale della polizia penitenziaria «avrebbe confermato che gli alloggi delle strutture dell'isola vengono assegnati per soggiorni sia per dipendenti del dap , che dei magistrati sotto tutela (cioè il livello minimo di protezione), ovvero che abbiano operato per l'antimafia o abbiano celebrato processi a rischio come giudici a latere». Ma quella d'Iv - come premesso - non sarà di certo l'unica iniziativa presentata in Parlamento. Come spiegato ieri da Francesco Curridori ieri su queste pagine, gli azzurri saranno in prima linea. E Pietro Pittalis, Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera, ha già dichiarato quanto segue: «Si tratta di un privilegio e un'anomalia che andrebbe verificata, è una questione che va sicuramente approfondita perché il costo è davvero irrisorio». E pure l'onorevole Andrea Bellomo della Lega, membro della commissione Giustizia, si è interessato del caso. «Situazioni nelle quali il confine tra diritto e privilegio è molto labile. Mi auguro che in Parlamento si faccia chiarezza su quanto avvenuto a Pianosa. In epoca di scontrini trasformati in gogna mediatica per pochi spiccioli, con tanti italiani che hanno dovuto fare sacrifici per permettersi una vacanza, sapere che c'è chi gode di un Paradiso marino con 7 euro al giorno quanto meno fa riflettere», ha dichiarato il leghista.