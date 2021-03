Caso Vespa, la Azzolina pretende le scuse: "Dal centrodestra silenzio assoluto"

Un caso che ha fatto molto discutere e che si è concluso con la revoca della nomina a Pasquale Vespa. Alla fine il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha deciso di prendere provvedimenti per allontanare l'uomo dagli uffici di sua competenza e dunque di togliergli l'incarico. Il sindacalista ha un contenzioso legale aperto con Lucia Azzolina. Accusato di essere suo stalker, il docente napoletano è finito nel mirino perché per due anni avrebbe utilizzato " insulti e commenti di tutti i tipi " per scatenare contro la grillina " la guerra dei precari con tutto l’odio possibile immaginabile, per preparare la sanatoria dei concorsi, per lui e per i suoi amici ". L'ex ministro dell'Istruzione è tornato sulla questione, confessando di sentirsi piuttosto delusa dalla mancanza di solidarietà da parte del centrodestra.

L'accusa al centrodestra

L'esponente del Movimento 5 Stelle ha dichirato di esserci " rimasta molto male ", evidenziando come lei in passato si sia esposta pubblicamente per schierarsi al fianco di Giorgia Meloni (offesa da un prof universitario) e della forzista Matilde Siracusano (che subì attacchi di sessismo): " Intervenni per dire che non doveva accadere, che serviva fare squadra ". Dal centrodestra invece denuncia un " silenzio assoluto su questa vicenda ". Soprattutto non si dice affatto sorpresa dall'atteggiamento della Lega, i cui parlamentari manifestarono insieme allo stesso Vespa sotto il Miur " urlandomi contro ". Secondo la Azzolina i recenti fatti hanno dimostrato che " se vengono colpite persone vicine alla propria parte ci si muove solidali, altrimenti no ". Tuttavia non sono tardati ad arrivare tanti messaggi di vicinanza " da docenti e dirigente scolastici, oltre che dal Movimento 5 Stelle e dal Pd ".

Il "nodo Sasso"