Dalla celiachia alla fertilità. Ecco tutte le nuove cure gratis

Dal 30 dicembre ogni cittadino avrà diritto a cure specialistiche fino ad oggi escluse dalla lista di quelle rimborsate o mutuabili solo in alcune Regioni. Sarà infatti possibile non pagare la terapia per la procreazione medicalmente assistita (Pma), assicurata solo da alcune regioni del Centro-Nord, oppure accedere alla diagnosi di malattie rare fino ad ora non prese in considerazione (un centinaio), si potranno fare accertamenti per la celiachia oltre a tutta una serie di trattamenti avanzati in campo oncologico. Saranno messi a disposizione anche protesi e dispositivi per disabili di ultima generazione. E sarà possibile fare anche lo screening per la Sma, particolarmente importante per quelle di tipo 1, visto che scoprire la malattia in periodo neo-natale, prima che si presentino i sintomi, consentono di somministrare il Zolgensma, la terapia biologica da oltre un milione di euro che consente però di salvare la vita dei piccoli, garantendogli un'infanzia simile a quella degli altri bambini.

Sono innovazioni importanti che mettono al passo la sanità italiana alle ultime innovazioni medico scientifiche e tecnologiche per una cura più adatta alla persona. E questo è stato uno lavoro che ha impegnato per mesi il ministero della Salute che, dopo 28 anni, è riuscito ad aggiornare il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quello dell'assistenza protesica fermi rispettivamente al 1996 e al 1999. Per coprire i costi di queste nuove prestazioni sono serviti 550 milioni, 150 milioni in più di quelli inizialmente previsti, necessari a far rimborsare alle regioni tutte le nuove cure erogate dalle strutture sanitarie.

Questa mini rivoluzione si è conclusa ieri con l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni del cosiddetto decreto tariffe che inserisce molte nuove prestazioni gratuite tra le 3.171 previste dai Lea, i livelli di assistenza essenziali, che cioè vanno assicurati a ciascun assistito e che sono esigibili da parte di tutti, indipendentemente dalla regione di residenza.

PMA

Chi cercherà di avere un bambino attraverso la procreazione assistita, potrà chiedere assistenza negli ospedali della propria regione che dovrà organizzare dei centri dedicati.

CELIACHIA E MALATTIE RARE

Entrano, tra le malattie rare, oltre un centinaio di patologie. La celiachia sarà diagnosticata dal Ssn e così il suo monitoraggio. L'endometriosi viene riconosciuta come malattia invalidante, ammessi esami e viste per i disturbi alimentari come bulimia e anoressia. Viene anche introdotta la consulenza genetica per sospetto diagnostico.

CURE SPERIMENTALI

Alcune forme di radioterapia e terapie biologiche innovative potranno essere eseguite in ambulatorio e non più dopo un ricovero.

PROTESI

Si allunga l'elenco delle ortesi e protesi per arti superiori e inferiori. Ammessi gli apparecchi acustici a tecnologia digitale; attrezzature domotiche e sensori di comando e controllo per ambienti; arti artificiali a tecnologia avanzata e sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo.

NOVITÀ HITECH

Inserita l'adroterapia, una forma di radioterapia per il trattamento e la cura di tumori spesso

inoperabili o resistenti ai tradizionali trattamenti radioterapici. Ammessa l'enteroscopia con microcamera ingeribile, che consente di filmare l'intestino tenue in tutta la sua estensione, la radioterapia con braccio robotico.