"L'Italia al centro dell'Europa"

L'Italia a Wembley aveva sulle spalle il peso dell'Unione europea e non era un mistero fin dalla vigilia. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della Commissione europea ma l'endorsement di Ursula von der Leyen per la Nazionale c'è stato. Il presidente della Commissione ha dichiarato di essere " molto felice " per la vittoria dell'Italia. Anche Angela Merkel ha espresso soddisfazione per il trionfo degli Azzurri e ha fatto i suoi " auguri " alla squadra e al Paese. Ma sono tanti i rappresentati dei Paesi europei che hanno espresso la loro soddisfazione per la nostra Nazionale.

" Bellissima sorpresa dalla nostra squadra italiana alla Commissione. Forza Azzurri! Incrociamo le dita per stasera ", ha dichiarato Ursula von der Leyen su Twitter dopo aver ricevuto la maglia dal team italiano della Commissione con il numero 27, come i Paesi dell'Unione. Anche il ministro degli Esteri sloveno, Anze Logan, si è espresso in favore della nostra Nazionale durante l'incontro con gli altri ministri dei 27 ministri degli esteri: " La presidenza slovena dell'Ue si congratula ufficialmente con l'Italia per la vittoria agli Europei ". Sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria a Wembley, il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert ha dichiarato: " Posso esprimere da parte della cancelliera e del governo tedesco gli auguri alla squadra e a tutto il Paese, per questo favoloso torneo ".

Il commissario alla giustizia Ue, il belga Didier Reynders ha mostrato entusiasmo su Facebook per la vittoria degli Azzurri: " Congratulazioni all'Italia per questa vittoria dopo una lunga serata ". La commissaria per la coesione e le riforme, la portoghese Elisa Ferreira, è stata ancora più vivace nella sua esternazione: " La coppa rimane a casa. Auguri Azzurri! Ci sei riusciti. Festeggiate e prendetevene cura ". Prima ancora della partita, il vicepresidente della commissione, il greco Margaritis Schinas aveva commentato: " Fratelli d'Italia, fratelli d'Europa. Forza Azzurri ".

Molto più moderata la commissaria all'innovazione e la cultura, la bulgara Mariya Gabriel, educazione era stata molto più moderata nel tifo: " Le ultime settimane hanno dimostrato ancora una volta il potere del calcio di promuovere i nostri valori e unire i nostri cittadini. In bocca al lupo ad entrambe le squadre! Che vinca la squadra migliore ". Le reazioni degli esponenti europei danno il polso del sentimento comune che ha travolto l'Ue, tanto che la vittoria dell'Italia è stata sentita come una vittoria di tutti.