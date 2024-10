Il centrodestra attacca Lepore: "Ha responsabilità"

Ascolta ora 00:00 00:00

La campagna elettorale per le Regionali dell'Emilia Romagna è agli sgoccioli, e il centrodestra - attuale forza d'opposizione - inchioda il sindaco di Bologna Matteo Lepore, dem, alle sue responsabilità. La linea della candidata presidente Elena Ugolini, civica e sostenuta anche da Fdi, Lega e Fi, e dei partiti è quella della solidarietà, anche per rispetto della persona che ha perso la vita a Pianoro. Il centrodestra però intravede comunque delle responsabilità precise per le esondazioni e per i danni nel capoluogo felsineo. L'amministrazione voleva il «naviglio» per Bologna, il progetto prevedeva la liberazione di un canale passante per via Riva di Reno. Ma lo scoperchiamento del canale è stato individuato come una delle cause del disastro. «Non più tardi di un mese fa - fanno presente Francesco Sassone e gli altri consiglieri comunali di Fdi - la stessa amministrazione comunale si vantava dei puntuali interventi fatti dal maggio del 2023 per mettere in sicurezza il territorio bolognese e in particolar modo il torrente Ravone, difendendo a spada tratta anche la scelta, puramente illogica e solo di natura estetica di scoperchiare il canale Reno nella zona di via Riva di Reno». Il Ravone, che era già esondato un anno fa, è esondato di nuovo in queste ore. Per il partito di Giorgia Meloni, Lepore e i suoi non sono stati capaci di «mettere a terra interventi che potessero davvero proteggere la città e i cittadini da eventi atmosferici». Fdi ha anche domandato al primo cittadino delle scuse pubbliche da indirizzare ai cittadini che amministra.

Anche la Lega di Matteo Salvini tuona contro il Partito democratico bolognese e le sue scelte. Matteo Di Benedetto, capogruppo leghista in Consiglio comunale, attacca via social la giunta guidata dalla formazione di Elly Schlein. «Via Riva di Reno allagata, hanno scoperchiato il canale intubato e il canale è esondato. Congratulazioni alla lungimiranza di questa amministrazione», scrive. E ancora, in relazione all'allagamento del sottopasso che porta all'ospedale Maggiore, un'altra offensiva. Nella foto, immortala Di Benedetto su Facebook, «spunta la telecamera del velox di Lepore per fermare le persone che superano i 30 km/h». Per il Carroccio, le priorità di Lepore e dei suoi erano quantomeno ideologiche rispetto agli interventi ritenuti davvero urgenti dai leghisti.

Intanto, nel corso della mattinata di ieri, il sito dell'Arpae non è risultato raggiungibile e alcuni istituti meteorologici come sottolineavano come fosse impossibile «aggiornare sul livello dei fiumi». I cittadini dell'Emilia Romagna saranno chiamati a eleggere il successore di Stefano Bonaccini i prossimi 17 e 18 novembre.