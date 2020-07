Il centrodestra avvisa Conte: "Non agiremo al buio"

È necessario intervenire a tutela del lavoro, con misure che premino gli imprenditori e mantengano i livelli occupazionali. E ancora: ridurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per tutte le aziende colpite dalla crisi, reintrodurre voucher per tutti i settori, esentare il versamento del secondo acconto Irpef/Ires per il 2020 e rivedere il calcolo Imu. Queste sono soltanto alcune delle ricette economiche avanzate dal centrodestra, contenute in una lettera aperta scritta da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, indirizzata a Giuseppe Conte e pubblicata su Il Sole 24 Ore.

Lo scostamento del bilancio

Tanti i temi affrontati dal centrodestra, a cominciare dal nuovo scostamento di bilancio chiesto dal governo. Questa viene definita una " misura grave ", di fronte alla quale " siamo pronti a fare la nostra parte " ma " non lo faremo al buio ". I tre leader sono stati chiarissimi: le risorse degli italiani non devono in nessun caso essere " sperperate in operazioni assistenziali o addirittura clientelari mentre il Paese soffre ".

L'invito al premier Conte diventa esplicito. Il governo giallorosso deve esprimersi su come l'esecutivo intenderà impiegare le nuove risorse: " Ci aspettiamo che il Governo lo faccia in aula e sulla base di questo l'opposizione unita deciderà come comportarsi ". A quel punto le proposte imprescindibili saranno accolte " per restituire una speranza alle categorie economiche in difficoltà ".

La ricetta del centrodestra

Il centrodestra ritiene fondamentale " prorogare la Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, le cui scadenze vanno allineate con quelle del blocco dei licenziamenti ". Dopo di che, oltre alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e della sospensione del decreto Dignità, con reintroduzione dei voucher " almeno per tutto l'anno 2020 ", viene richiesta al premier " l'immediata attuazione " della sentenza della Corte Costituzionale che chiede " l'adeguamento delle pensioni di invalidità ".

Scendendo nel dettaglio, in ambito fiscale dovrebbero essere almeno due le linee di azione proposte da Berlusconi, Salvini e Meloni. Innanzitutto l'esenzione del secondo acconto Irpef/Ires per il 2020, quindi la riduzione del 30% dei coefficienti di calcolo Imu. Dopo di che ne viene proposta l'esenzione per quei comuni con una popolazione inferiore ai 30mila abitanti e per gli immobili commerciali rientranti nella categoria C.

Un messaggio chiaro

Dulcis in fundo, i tre leader hanno lanciato un messaggio emblematico all'indirizzo di Conte: " Il centrodestra è un'opposizione seria e coerente, che pone sempre al centro del proprio agire politico l'interesse dell'Italia e degli italiani ".

Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, il confronto " deve essere trasparente " e " senza alcun tipo di mercanteggiamento ". " Ascolteremo le risposte del Governo. Se saranno positive e convincenti, lo scostamento di bilancio avrà il nostro voto, al di là di ogni valutazione politica sul governo, che naturalmente rimane immutata ", hanno aggiunto Berlusconi, Meloni e Salvini.