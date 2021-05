Il centrodestra conquista gli elettori: nei sondaggi ora è al 48%

I nuovi sondaggi vedono il centrodestra compatto che cresce nelle intenzioni di voto, con Lega e Fratelli d'Italia che crescono e staccano il Partito democratico e il Movimento 5 stelle, ormai al tracollo. Le rilevazioni Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana vedono al primo posto Matteo Salvini, saldamente al comando da ormai diversi mesi con la Lega, e al secondo posto Fratelli d'Italia, che nelle intenzioni di voto per la prima volta ha raggiunto il 20%. Insieme al 6,3% di Forza Italia, ora il centrodestra compatto raggiunge il 48%. Ormai il traguardo del 50% degli elettori per il centrodestra è sempre più vicino.

Matteo Salvini con il 21,7% consolida ulteriormente la sua leadership tra i partiti e si conferma il partito preferito degli italiani, che continuano a dare fiducia alla Lega e alla sua linea politica. Rispetto alla settimana precedente, infatti, Matteo Salvini ha guadagnato lo 0,4% rispetto la settimana precedente, quando si era fermato al 21,3%. Una crescita importante per il Carroccio, che ha ormai staccato il Partito democratico, che continua a crollare e rispetto alla settimana precedente ha perso mezzo punto percentuale.

Non si ferma, invece, l'ascesa di Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, che per la prima volta nella sua storia ha toccato quota 20%, superando e lasciandosi ampiamente alle spalle i dem. Infatti, in solo una settimana ha guadagnato lo 0,5 percento rispetto al 19,5 percento della settimana precedente. Con il calo di mezzo punto del Partito democratico e l'uguale incremento da parte di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni ha ora un punto percentuale di vantaggio rispetto al Pd, con il quale la settimana precedente erano in sostanziale parità.

Il crollo del Partito democratico, però, è inferiore a quello accusato dal Movimento 5 Stelle, che in appena una settimana ha perso lo 0,7 percento. Infatti, il M5S la scorsa settimana il partito segnava il 16,5% mentre questa settimana si è dovuto fermare al 15,8%, distante oltre 3 punti dal Partito democratico. Il Movimento 5 Stelle ha completamente perso lo smalto che ha permesso al partito di raggiungere il Parlamento e il governo, tanto che gli elettori hanno perso fiducia nei grillini.

Abbondante distanti ci sono Azione e Sinistra italiana. Il primo è al 3,6% e il secondo al 3% ma è ancora più distante Italia viva di Matteo Renzi che si trova poco sopra il 2 percento, consolidando la sua posizione al 2,1%. +Europa si trova stabile al 2%.