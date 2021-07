Il centrodestra schiaccia i giallorossi, FdI primo partito

Il sondaggio Swg per il tg La7 ha certificato ancora una volta la supremazia del centrodestra sui giallorossi, con Fratelli d'Italia che ha riconquistato il primato. La Lega è il secondo partito e insieme a Forza Italia e alle altre forze politiche, la coalizione di centrodestra ha quasi la maggioranza assoluta. Arrancano alle spalle il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, ormai distanti dal partito di Giorgia Meloni e da quello di Matteo Salvini. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia insieme arrivano a conquistare il 47,8% delle preferenze, che ben fa sperare in vista delle prossime elezioni.

Fratelli d'Italia questa settimana nel sondaggio Swg per il tg La7 ha raggiunto il 20,8% delle preferenze, in crescita di tre decimi percentuali rispetto alla settimana precedente. Una crescita importante che ha permesso al partito di Giorgia Meloni di ritornare in vetta alla classifica dei partiti. Fratelli d'Italia è l'unico partito di opposizione al governo Draghi e da questa posizione sta conquistando ancora più consensi. La coerenza di Giorgia Meloni trasmette maggiore fiducia agli elettori, che premiano Fratelli d'Italia. FdI è in crescita costante da settimane su livelli superori al 20%. Un risultato non scontato solo pochi mesi fa, quasi insperato e su cui in pochi avrebbero scommesso.

Resiste la Lega, che nonostante un lieve calo continua a mantenersi sopra il 20%, con il 20,2% a sei decimi di distanza da Fratelli d'Italia. Il partito di Matteo Salvini e Giorgia Meloni si alternano in testa alla classifica, lasciandosi indietro il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. I dem di Enrico Letta, infatti, si mantengono ancora sotto il 19% dei consensi, con il 18,9 percento delle preferenze. Le battaglie ideologiche lontane dal mondo reale non fanno più presa sull'elettorato, che perde fiducia nel Partito democratico, anche se è il Movimento 5 Stelle a soffrire maggiormente in base al sondaggio Swg. I grillini, infatti, sono ancora in discesa nei consensi e questa settimana le rilevazioni attestano il M5s al 14,4 percento delle preferenze. Le frizioni nel Movimento 5 Stelle e l'assenza di un leader politico, nonché la rivolta degli eletti contro i ministri, danno l'idea del caos nel M5s, che appare sempre più allo sbaraglio e in via di disgregazione.

Si mantiene stabile Forza Italia, che consolida la leadership della coalizione di centrodestra. Azione e Sinistra italiana viaggiano nelle retrovie con meno del 5 percento delle preferenze, rispettivamente con il 3,9 e con il 2,7 percento dei consensi degli elettori intercettati da Swg per il sondaggio del tg La7.