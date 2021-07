Il sondaggio che spacca i grillini: il partito di Conte supera il M5s

Il nuovo sondaggio di Proger index Research conferma la predominanza del centrodestra compatto sui giallorossi, con Fratelli d'Italia che mostra la sua leadership anche se per pochi decimi percentuali. Ma è un altro il dato importante di questo nuovo rilevamento, capace di far tremare i polsi di ben più d'uno. È l'eventuale partito di Giuseppe Conte, che se dovesse concretizzarsi dopo lo strappo con Beppe Grillo potrebbe avere maggiore gradimento elettorale del Movimento 5 Stelle.

Giorgia Meloni, quindi, si assesta al primo post anche nel sondaggio di Proger index Research con il 20,5%, frutto di un lavoro di opposizione ben calibrato e di una indisicutibile coerenza da parte del presidente. A mezzo punto percentuale di distanza da Fratelli d'Italia c'è la Lega, che con il 20% delle preferenze è il secondo partito nel gradimento degli italiani. I due partiti si possono considerare quasi appaiati, anche perché la leadership di Giorgia Meloni è molto recente e i sondaggi in questa fase sono piuttosto volatili. Diverso è il discorso che riguarda il Partito democratico, che si piazza come terzo nel gradimento degli italiani, distante quasi due punti dalla Lega.

Non ci sono aggiustamenti statistici che tengano in questo caso, le posizioni sono ottimamente definite dal 18,4% del gradimento che gli italiani riservano al Partito democratico in questa fase. I dem sembrano in affanno, la rincorsa ideologica che prende in considerazione il Paese reale e si concentra su temi evanescenti sta facendo perdere consensi e fiducia agli italiani nei confronti del Pd targato Enrico Letta. Non sono certo messi meglio dalle parti del Movimento 5 Stelle, dove il rischio di secessione è molto elevato.

Proger index Research ha ipotizzato lo scenario in cui Giuseppe Conte e Beppe Grillo dovessero formalizzare la loro rottura, con l'ex premier che annuncia la nascita di un suo partito. In questo caso, il partito di Giuseppe Conte partirebbe con un bottino iniziale di 9,8 punti percentuali mentre il Movimento 5 Stelle si dovrebbe accontentare di una quota di poco superiore al 7%. Sarebbe una Caporetto per il M5s, che decreterebbe probabilmente la fine del MoVimento.

Proger index Research, ha quindi, preso il polso anche del gradimento degli italiani nei confronti del governo e al momento l'esecutivo guidato da Mario Draghi gode del 51% del consenso del popolo. Un valore nettamente inferiore rispetto a quello delle prime settimane di mandato, che rispecchia le incertezze degli italiani sul futuro del post pandemia.