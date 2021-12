Il centrodestra si riunisce: giovedì vertice a Roma

Un vertice del centrodestra è previsto per il prossimo giovedì. Al centro del summit tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni dovrebbero esserci almeno due temi: la linea da tenere per il Quirinale - una partita per cui la coalizione in questione si prepara a giocare un ruolo decisivo, considerati i numeri presenti in Parlamento -, e gli ovvi auguri di Natale.

Ma non è escluso che anche altre vicende possano essere analizzate dai leader. Siamo del resto in una fase molto calda sotto il profilo politico.

Il luogo del vertice, come ripercorso dall'Ansa, è tutto da definire, ma è già noto come l'incontro si stia per svolgere a Roma. La notizia era trapelata in queste ore anche attraverso alcune fonti della Lega. Proprio oggi Matteo Salvini, dopo aver preso parte ad una visita presso la città di Sesto San Giovanni, dove sono in corso i lavori di un maxi progetto, si è espresso senza giri di parole sul giro di boa per il Colle: "Questa settimana conto di riunire il centrodestra che è e sarà compatto e determinante, maggioranza nel Parlamento e maggioranza nel Paese. Nomi non ne faccio, perché mi sembra una mancanza di rispetto", ha dichiarato il leader del Carroccio.

Il centrodestra, insomma, non si sfilaccerà per il Quirinale ed anzi Salvini ha fatto presente come non siano previste, nonostante le suggestioni animate da certa stampa, ipotesi di "spaccatura" in seno alla coalizione. "No" è stata la replica a bruciapelo dell'ex ministro dell'Interno a chi domandava in merito.

Giorgia Meloni, invece, che è intervenuta durante la tramissione Un Giorno da Pecora, ha ribadito come sia possibile che il prossimo presidente della Repubblica provenga, dopo tanti capi di Stato derivanti da maggioranze di centrosinistra, dall'area centrodestra: "Dopo presidenti che vengono tutti dalla stessa cultura politica, mi piacerebbe avere un presidente che rappresenti la maggioranza di centrodestra... . Gli italiani alla fine in maggioranza - ha aggiunto l'ex vicepresidente della Camera - sono di centrodestra e invece arrivano presidenti tutti di una cultura diversa", ha fatto presente il leader di Fratelli d'Italia, così come ripercorso dall'Adnkronos.