Meloni: "Il Cav al Colle? Il centrodestra cerca convergenza"

In un'ampia intervista rilasciata ad IlCorriere.it, il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è intervenuta pure sul Quirinale, che sarà il prossimo banco di prova per la politica italiana e, più nello specifico, per la coalizione di centrodestra. Considerati i numeri presenti in Parlamento e quelli relativi ai delegati regionali, del resto, il prossimo giro per il Colle sarà la prima circostanza in cui la coalizione fondata da Silvio Berlusconi nel 1994 potrà recitare una parte maggioritaria.

Il vertice di Fdi, rispetto al Quirinale, non ha utilizzato giri di parole: "Non abbiamo da soli i numeri", ha premesso, così come ripercorso dall'Adnkronos. Poi la specificazione: "Nessuno pensi di eleggere il nuovo capo dello Stato senza di noi... In questo caso il centrodestra può e deve contare. Il confronto tra di noi è in corso e continua. Ci vedremo nei prossimi giorni". La Meloni ha insomma voluto ricordare al centrosinistra come la partita per il Colle presenti caratteristiche diverse rispetto, ad esempio, alla penultima elezione dell'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano o all'elezione del presidente Sergio Mattarella.

Per quanto riguarda l'ipotesi che sia Mario Draghi ad essere eletto, Giorgia Meloni ha detto quanto segue: "Non ho ad oggi elementi per dare questa risposta. Un presidente italiano autorevole potrebbe sicuramente riequilibrare i rapporti di forza in Europa, con l'uscista di scena di Angela Merkel, questo è sicuramente una cosa cui sono interessata", ha proseguto, così come riportato dall'Agi. E ancora: "Ma prima di parlare di questo tema bisogna chiedere a Mario Draghi. Continuiamo a parlare di questa questione con grande convitato di pietra, Draghi non ha ancora detto le sue aspirazioni". Per la Meloni "è presto per discutere di questo, a oggi la sua candidatura non c'è", ha aggiunto.

In chiusura di Atreju, l'ex ministro della Gioventù aveva ribadito di volere per il Colle "un patriota", aggiungendo poi, ospite di Mezz'ora in Più, una riflessione relativa al Cav ed alla eventualità che Silvio Berlusconi venga eletto presidente della Repubblica: "Berlusconi è stato l’ultimo dei presidenti del consiglio scelto dagli italiani. Poi andò a casa perché aveva cercato di difendere gli interessi italiani in Europa. Da questo punto di vista Berlusconi è un profilo che mi tranquillizza", aveva fatto presente l'ex vicepresidente della Camera dei deputati.