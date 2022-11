"Centrodestra unito alle regionali". E la sinistra si spacca per le elezioni

Le elezioni regionali si avvicinano e con il passare dei giorni emergono in maniera sempre più evidente le spaccature nel campo della sinistra. Al contrario il centrodestra è pronto a presentarsi unito in Lombardia e nel Lazio con due candidature condivise. A creare divergenze nel fronte rosso sono le differenti sfumature in vista delle consultazioni: il Terzo Polo chiede un pacchetto di intese in entrambe le Regioni al Partito democratico, che però continua a vagheggiare proprio come il Movimento 5 Stelle.

Calenda propone Moratti e D'Amato

È stato Carlo Calenda a formalizzare sul proprio profilo Twitter le voci che circolavano ormai da diversi giorni: i profili su cui vorrebbe puntare sono quelli di Letizia Moratti per la Lombardia e di Alessio D'Amato per il Lazio. " Vengono da storie diverse ma hanno lavorato sulla stessa linea di serietà nellìemergenza ", ha scritto l'ex ministro. Secondo cui per il Terzo Polo " è la scelta giusta " sostenere " due persone che hanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la sanità ".

Appoggiare due persone che in Lombardia e nel Lazio hanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la sanità come Alessio D’Amato e Letizia Moratti è la scelta giusta per il #TerzoPolo. Vengono da storie diverse ma hanno lavorato sulla stessa linea di serietà nell’emergenza. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 6, 2022

Nei giorni scorsi il leader di Azione aveva lanciato un ultimatum al Partito democratico, invitato a sedersi al tavolo per ragionare sulle elezioni regionali e provare a siglare un accordo su un "pacchetto" da rispettare sia in Lombardia sia nel Lazio. Chiudendo di fatto la strada all'ipotesi di presentarsi in ordine sparso. " L'accordo o si fa su Lazio e Lombardia o non si fa nulla ", aveva avvertito.

Sul tavolo c'è l'ipotesi di un ticket tra Letizia Moratti e Carlo Cottarelli, ma si tratta di una mera ipotesi lanciata in via teorica: al momento non si conoscono le condizioni e i meccanismi. In tal senso Calenda ha confermato la volontà di dialogare " con tutti per costruire coalizioni ampie ", ma ha chiesto di accelerare: " È ora di rompere gli indugi e iniziare a lavorare ". Sulla questione si è espresso ieri Cottarelli: " Moratti è una donna di grande esperienza, ma vorrei capire bene cosa vuol dire lavorare in ticket ".

La melina di Pd e M5S

Sullo sfondo il Partito democratico non ha ancora assunto una decisione ufficiale, complice anche il momento di forte caos a livello nazionale per la fase di congresso che terminerà con l'elezione del nuovo segretario. All'interno del Pd non è stata trovata una quadra sul da farsi né per il candidato né per la cornice delle alleanze. Un atteggiamento di melina che viene adottato anche dal Movimento 5 Stelle, il cui Consiglio nazionale potrebbe riunirsi questa sera per affrontare il tema delle elezioni regionali.

Lega: "Centrodestra unito"

Mentre a sinistra regna sovrana la confusione, il centrodestra è determinato nell'affrontare le consultazioni in maniera compatta. La coalizione punta a confermare la propria unità anche in Lombardia e nel Lazio. Sui social la Lega ha assicurato che il centrodestra " sarà unito, contro una sinistra divisa e litigiosa, come alle politiche ". Il Carroccio ha inoltre ripreso le parole di Calenda per un'annotazione finale: " Fa piacere che anche lui riconosca il buongoverno lombardo anche nella sanità ".