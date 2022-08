Il centrodestra vola: il vantaggio è di 18 punti. Il sondaggio che annienta Letta

A poco più di quaranta giorni dal voto, il centrodestra sta consolidando ulteriormente il suo vantaggio sul centrosinistra. Lo certificano i diversi sondaggi che attestano la stabilizzazione o la crescita di tutti i partiti della coalizione, con ulteriori margini da qui al 25 settembre. Fratelli d'Italia è il partito attualmente preferito dagli italiani davanti al Partito democratico. La compagine di Giorgia Meloni si trova attualmente in una forbice compresa tra il 23 e il 24 percento, contro il 21/22 percento del Pd. Lo certifica il sondaggista Antonio Noto, che rileva anche Forza Italia all'8%. Secondo YouTrend ed Enzo Risso, invece, la Lega è stabile al 14%, vicino al 15%. Entrambe le formazioni, da qui al 25 settembre, possono guadagnare ulteriori punti per aumentare il divario col centrosinistra. " L'elettorato di Forza Italia è particolare, è un elettorato fedele a Berlusconi, lo zoccolo duro degli azzurri ", ha evidenziato Antonio Noto al Corriere della sera.

Fabrizio Masia, ad di Emg, ha sottolineato al Corsera che " il vantaggio del centrodestra tocca quasi i diciotto punti. È possibile che vincano il 90% dei collegi uninominali. Attenzione però a pensare di aver già vinto ". I tre partiti principali del centrodestra sono impegnati in una campagna elettorale martellante, che li sta portando a toccare quasi tutte le principali città del Paese e l'impressione è quella che siano ben lontani dal pensare di avere in tasca il risultato, benché i margini di vantaggio siano oggettivamente molto ampi. Lo certifica anche il sondaggio di Enzo Risso, secondo il quale il valore complessivo del centrodestra è al 45,3% contro il 34,9% della somma di Pd, Azione, Iv, +Europa, Articolo 1, Sinistra Italiana e Verdi, Insieme per il Futuro.