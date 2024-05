Da Lucano a Morace, la fiera degli outsider. E Renzi corre (ultimo)

Nel campo delle opposizioni si gioca una doppia sfida alle Europee del prossimo 8 e 9 giugno. Sul fronte sinistro si contendono la leadership Pd e M5s. Mentre i «centrini» se le danno di santa ragione, tra querele e sgambetti, per superare la soglia del 4%. Il colpo di scena lo regala Renzi che cambia idea e corre per un seggio a Bruxelles.

PD

Nel Partito democratico i giochi sono praticamente chiusi da domenica scorsa con il via libera della direzione. L'unica novità è la deroga concessa all'europarlamentare uscente Patrizia Toia, al terzo mandato, che sarà ricandidata per la quarta volta nel collegio Nord-Ovest. La segretaria Elly Schlein guiderà la lista al Centro e nelle Isole. Alle sue spalle nel Centro confermati i nomi di Nicola Zingaretti, Camilla Laureti e Marco Tarquinio. A seguire i sindaci Dario Nardella e Matteo Ricci. Scende in campo anche Alessia Morani. Al Sud la lista sarà guidata da Lucia Annunziata, seguita dal sindaco di Bari Antonio Decaro. Tra i fedelissimi di Schlein c'è Sandro Ruotolo mentre dell'area Bonaccini i nomi sono Pina Picierno e Lello Topo. Nel Nord Est la lista è guidata da Stefano Bonaccini con Giuditta Pini, Elisabetta Gualmini, Alessandra Moretti, Annalisa Corrado e Alessandro Zan. Nel Nord Ovest al timone della pattuglia c'è Cecilia Strada con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Emamuele Fiano e Fabio Pizzul (figlio del noto Bruno Pizzzul).

M5S

Giuseppe Conte rinuncia a candidarsi e punta su mister reddito di cittadinanza. Al Sud, nell'area che ha registrare il più alto numero di percettori di Rdc, il M5s schiera l'ex numero uno dell'Inps Pasquale Tridico. In lista il prof, amico e collega di Conte, Maurizio Sibilio, pro Rettore dell'Università di Salerno. L'ex calciatrice Carolina Morace guiderà i Cinque stelle nell'Italia centrale. Giuseppe Antoci è nel cappello delle liste grilline nelle Isole mentre Ugo Biggeri e l'uscente Sabrina Pignedoli saranno al timone della compagine nella circoscrizione Nord-Est. L'ex direttore de La Notizia Gaetano Pedullà sarà in lista nel Nord Ovest.

AVS

Il partito Alleanza Verdi e Sinistra cala un quintetto di figurine come capilista. Nel Nord Ovest c'è Ilaria Salis, che però Potere al Popolo chiede di candidare in tutte le circoscrizioni. Salis sarà in lista anche nelle Isole. Al Centro un tris di fuoco: Ignazio Marino, Cristian Raimo e Marilena Grassadonia. Al Sud a guidare la lista sarà Mimmo Lucano ma la novità dell'ultim'ora è la discesa in campo di Francesco Emilio Borrelli. Nelle Isole Avs sarà guidata dall'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Tra gli outsider c'è Benedetta Scuderi che sarà candidata al Nord Ovest e il giovanissimo Luca Boccoli, ex Fridays Fo Future, con 27 anni è il più giovane tra i candidati. Un'altra giovanissima guiderà la lista nel Nord Est: si tratta di Cristina Guarda, 37 anni e già consigliere regionale.

AZIONE

Il partito di Carlo Calenda candida nel Nord Est Cuno Tarfusser, il magistrato che ha riaperto il caso di Erba. In lista anche l'ex consigliere comunale Pd Daniele Nahum nel Nord Ovest. Mentre Calenda e Bonetti saranno in lista in tutte le circoscrizioni. Al Centro c'è l'ex assessore regionale Alessio D'Amato. Nel Sud spazio ai campani Gigi Casciello e Luigi Bosco.

STATI UNITI D'EUROPA

Matteo Renzi sarà in campo in quattro circoscrizioni su cinque. Ma ha chiesto di essere piazzato all'ultimo posto. Emma Bonino sarà la capolista renziana nel Nord Ovest al Sud invece le redini di Stati Uniti d'Europa sono affidate a Enzo Maraio, segretario nazionale del partito socialista e fresco di un maxi incarico in Regione Campania da parte di Vincenzo De Luca. Renzi pesca anche tra gli ex democristiani come Cuffaro e Mastella. In lista ci sarà Sandra Lonardo, moglie di Mastella e Marco Zambruto, genero di Cuffaro.

Mentre Armando Cesaro (ex Fi) punta su Caterina Miraglia.