Le chat di Andrea: dubbi sulla ragazza dell'"ossessione"

L'ammissione di Andrea Sempio della sua "one itis", l'ossessione maturata nei confronti di una ragazza quando lui aveva tra i 18 e i 20 anni, lo stesso periodo in cui fu uccisa Chiara Poggi. E la sua difesa che corre ai ripari ("Vogliono creare un mostro"), per minimizzare la portata dei 3.355 messaggi pubblicati da "Andreas" sul forum dei Seduttori Italiani, tra odio verso le donne, normalizzazione dello stupro, uso di droghe e autolesionismo. "L'unica volta in cui mi sono innamorato (...) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20. Da quando ne sono uscito, ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma, nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita, come lo ha avuto la mia ex one-itis", scrive "Andrea" il 30 novembre 2010. Un messaggio suggestivo, che gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia si sono affrettati a scollegare dall'omicidio di Chiara Poggi che la Procura di Pavia oggi contesta a Sempio. Non era Chiara, quella ragazza. Prima la Taccia nella doppia veste di difensore e amica del sospettato, ha parlato di una giovane della comitiva di Garlasco, ma a far crollare l'ipotesi è lo stesso Sempio, che il 18 settembre 2014 aveva già parlato così agli altri "seduttori" della ragazza da cui era ossessionato: "Mi son innamorato solo una volta e, l'ho capito nel tempo, ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé... infatti la conoscevo appena... ed ero così in panne davanti a lei che non siamo mai andati oltre il Ciao! e due battute... da allora non mi son più innamorato". Di chi si parla allora?

L'avvocato Cataliotti dice che si tratterebbe invece di una barista, richiamando un messaggio di Sempio che scriveva: "Allora one itis disastrosa per una barista della birreria, palo secco, mi dò da fare. Miglioro e tanto". Anche questa versione, però, presenta delle incongruenze, visto che "Andreas" nel medesimo post racconta che l'ossessione sarebbe successiva a quella maturata per la prima ragazza di cui si sarebbe innamorato. "Scopro IS (il forum Seduttori Italiani, ndr), spulcio il forum (senza iscrivermi)", "Conquisto le sue due colleghe. Le mollo e vado in Spagna. Torno una sera e mi piazzo al tavolino davanti al bancone. Per tutta la sera è costretta a guardarsi il catfight tra le due, per aver la mia attenzione (mentre raccontavo del viaggio in Spagna). Le sfilo davanti, uscendo dal locale con D. e M. (...) Da dietro il bancone "Adios Andreas". Due giorni dopo m'iscrivo su IS ed inizio a partecipare attivamente al forum". Insomma, la vicenda a cui si riferisce l'indagato per il delitto risalirebbe al 31 agosto 2009, visto che Sempio si iscrive al forum il 2 settembre 2009, per lasciare il suo ultimo messaggio a dicembre 2016, quando verrà indagato per la prima volta nell'inchiesta lampo che finirà con la sua archiviazione.

E che Sempio possa aver avuto un'ossessione per Chiara Poggi, culminata nel rancore per la felicità della 26enne e per l'indifferenza nei suoi confronti, è alla base del movente, individuato nell'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale che la Procura di Pavia contesta a Sempio.