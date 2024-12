ChatGpt, chiusa l'istruttoria del Garante. Sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel giorno in cui ChatGPT, la principale chatbot basata su intelligenza artificiale, si può utilizzare anche in Italia su Whatsapp, il Garante per la privacy annuncia che la sua azienda produttrice, OpenAI, dovrà pagare una sanzione di 15 milioni di euro e realizzare una campagna informativa di sei mesi. I fatti si riferiscono a un'istruttoria avviata nel marzo 2023 dal Garante (inerente al 2022/2023) secondo cui l'azienda americana «ha trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza aver prima individuato un'adeguata base giuridica e ha violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi nei confronti degli utenti. Per di più, OpenAI non ha previsto meccanismi per la verifica dell'età, con il conseguente rischio di esporre i minori di 13 anni a risposte inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza». A seguito dell'istruttoria OpenAI ha fornito maggiori garanzie sull'utilizzo di ChatGPT ma l'approccio adottato dal Garante, come spiega a «Il Giornale» Agostino Ghiglia, componente dell'authority, «è quello di prescrivere una campagna educativa oltre la sanzione poiché serve più educare che sanzionare le big tech». L'azienda di intelligenza artificiale dovrà perciò realizzare una campagna di comunicazione istituzionale di 6 mesi su radio, televisione, giornali e Internet per sensibilizzare i cittadini «su come opporsi all'addestramento dell'intelligenza artificiale generativa con i propri dati personali».

La decisione del Garante per la privacy pone una questione enorme che riguarda il rapporto tra i nostri dati sensibili e l'intelligenza artificiale che, come una spugna, assorbe tutte le informazioni e riapre la domanda di fondo alla base di questa tecnologia destinata a rivoluzionare le nostre vite: fino a che punto può spingersi l'IA?